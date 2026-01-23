Кличко помилував? Скандальний посадовець отримав нову посаду в КМДА (документ)

За 2025 рік його звільнили і з КМДА, і з КМВА

Мер Києва Віталій Кличко підписав документ про призначення Миколи Поворозника на посаду радника Київського міського голови. І це після гучного скандалу та звільнення у 2025 році.

Про це свідчить розпорядження Кличка, яке отримав "Телеграф". У документі вказано, що Поворозника призначено на нову посаду від 22 січня 2026 року.

"Призначити Поворозника Миколу Юрійовича радником Київського міського голови на громадських засадах з питань запровадження антикризових заходів в умовах надзвичайної ситуації в столиці", — йдеться у документі.

Розпорядження про призначення Миколи Поворозника

Зауважимо, що Миколу Поворозника у 2025 році звільнили з посади першого заступника голови КМДА через гучний скандал. Наразі ж Кличко призначив його своїм радником.

Гучна гулянка у День жалоби? Деталі скандалу з Поворозником

У квітні 2025 року спалахнув великий скандал навколо Миколи Поворозника, адже він, за даними ЗМІ, разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Відбулося це 25 квітня, коли у Києві був День жалоби за 12 загиблими внаслідок російського обстрілу.

Святкування проходило на комунальній території біля Київського моря. Там нібито відбулось зібрання з алкоголем та шашликами, де був сам Поворозник і деякі інші посадовці. Після оприлюднення у ЗМІ посадовець заперечував це, стверджуючи, що журналісти спотворили та перекрутили все. Адже не було "святкування, музики чи подарунків", а лише "спілкування колег під час обіду".

Скриншот з відеозапису святкування Дня народження Поворозника

Однак вже у червні 2025 Кличко відсторонив Поворозника від виконання обов’язків першого заступника. У липні того ж року Печерський районний суд Києва скасував рішення Київради. Суддя назвав його протиправним. Проте тоді фактичного повернення посадовця на посаду не відбулось.

У жовтні 2025 Поворозник оголосив про завершення своєї роботи на посаді першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, яку він обіймав майже 8 років.

Корупційний скандал та обшуки у КМДА

У 2020 Поворозник потрапив в корупційний скандал. Тоді правоохоронці зафіксували, що він через посередника "вимагав неправомірну вигоду в розмірі $125 тис. у представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішень, що стосуються погоджень містобудівних умов і обмежень".

14 квітня працівники СБУ затримали посередника. Його піймали на гарячому при отриманні $60 тис. Крім того, правоохоронцям стало відомо, що посередник, за погодженням з Поворозником, хотів отримати $246 тис. за узгодження іншого об'єкта будівництва. В рамках цієї справи у 2020 провели обшуки в КМДА.

Затримання нібито посередника Миколи Поворозника.Фото: Джерело НВ

Що відомо про Миколу Поворозника

Народився 10 квітня 1972 у Хмельницькій області. У 1995 році здобув вищу освіту за спеціальністю інженер електронної техніки в Київському військовому інституті управління та зв'язку. У 2008 році отримав диплом магістра державного управління в Національній Академії державного управління при президентові України.

З 1990 по 2001 проходив військову службу в Збройних силах України. У жовтні 2001 року Поворозника призначили головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу Управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації. Далі посадовець продовжив роботу в КМДА на різних посадах.

Микола Поворозник

Уже у січні 2016 року його призначили заступником голови Київської міської державної адміністрації. А з грудня 2017 року по 13 жовтня 2025 року Поворозник був першим заступником голови КМДА.

Про особисте життя відомо небагато. Одружений, виховує сина и дочку. Найгучнішим скандалом стало святкування Дня народження в День жалоби. Однак були й інші.

До прикладу, у квітні 2025 Поворозника звільнили з посади першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації. Основна причина — посадовець неодноразово ігнорував доручення начальника КМВА Тимура Ткаченка, не виконав завдання щодо звіту про видачу та облік перепусток для пересування під час комендантської години. Зокрема Поворозник підписав видачу понад 10 тисяч спецперепусток в Києві— майже по 50 щодня.

Також у КМДА він відповідав за бюджетну сферу. Ткаченко наголошував, що зафіксовано понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише за 2024 рік на суму 8 млрд грн; вкрадено майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих.

Розпорядження про звільнення Поворозника

Тоді у КМДА наголосили, що йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника.

