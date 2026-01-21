"Напряглась не Гренландия": Трамп оконфузился во время выступления в Давосе (видео)

Американский глава вновь продемонстрировал "нестандартный подход" к географии

Президент США Дональд Трамп снова оконфузился своим "знанием" географии и коверканьем слов. На сей раз он неоднократно перепутал Исландию с Гренландией и назвал Азербайджан "Абербайджаном".

Что нужно знать:

Ошибки в названиях у американского лидера проскакивают в речи регулярно

Видео с фрагментами выступления президента быстро распространились в сети

До этого он уже путал Армению и Албанию

Соответтвующие видео с отрезками из выступления Трампа на форуме в Давосе стали распространяться по сети.

"Я помогаю НАТО. И до последних нескольких дней, пока я не заговорил с ними об Исландии (правильно — Гренландии, — ред.) они меня обожали. В прошлый раз они называли меня "Папочкой", — cказал он.

В то же время американский лидер не смог правильно выговорить слово Азербайджан и обозвал "Абербайджаном".

"Армения, Абер…Байджан", — сказал он.

Стоит добавить, что проблемы со словом Азербайджан у Трампа уже не в первый раз. Например, в августе прошлого в эфире ток-шоу ведущего Марка Левина он тоже не смог правильно выговорить это слово. Помимо того, Трамп назвал Армению Албанией.

Реакция сети

Пользователи соцсетей уже отреагировали на новый конфуз Трампа.

Комментарий из соцсети. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсети. Скриншот: Telegram

Комментарии из соцсети. Скриншот: Telegram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп оконфузился своим высказыванием про Крым, сказав что тот окружен океаном с четырех сторон. Его знания Украины и ее географии выясмели в социальных сетях мемами и шутками.