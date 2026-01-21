"Напружилася не Гренландія": Трамп осоромився під час виступу в Давосі (відео)

Американський глава знову продемонстрував "нестандартний підхід" до географії

Президент США Дональд Трамп знову осоромився своїм "знанням" географії та перекручуванням слів. Цього разу він неодноразово переплутав Ісландію з Гренландією та назвав Азербайджан "Абербайджаном".

Що потрібно знати:

Помилки в назвах у американського лідера проскакують у промові регулярно

Відео із фрагментами виступу президента швидко поширились у мережі

До цього він уже плутав Вірменію та Албанію

Відповідні відео з відрізками з виступу Трампа на форумі в Давосі почали розповсюджуватися мережею.

"Я допомагаю НАТО. І до останніх кількох днів, поки я не заговорив з ними про Ісландії (правильно — Гренландіюа, — ред.), вони мене обожнювали. Минулого разу вони називали мене "Папочкою", — сказав він.

Водночас, американський лідер не зміг правильно вимовити слово Азербайджан і обізвав "Абербайджаном".

"Вірменія, Абер... Байджан", — сказав він.

Варто додати, що проблеми зі словом Азербайджан у Трампа вже не вперше. Наприклад, у серпні минулого в ефірі ток-шоу ведучого Марка Левіна він теж не зміг правильно вимовити це слово. Крім того, Трамп назвав Вірменію Албанією.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж вже відреагували на новий конфуз Трампа.

Коментар із соцмережі. Скріншот: Telegram

Коментар із соцмережі. Скріншот: Telegram

Коментарі із соцмережі. Скріншот: Telegram

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп осоромився своїм висловом про Крим, сказавши, що той оточений океаном з чотирьох сторін. Його знання України та її географії з’ясували в соціальних мережах мемами та жартами.