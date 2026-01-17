Была несовершеннолетней. Как выглядит жена любимого сына Кадырова, попавшего в ДТП

Подробности свадьбы в 2025 году привлекли внимание из-за показной роскоши

На фоне сообщений о серьезном ДТП с участием Адама Кадырова в январе 2026 года, в сети вновь возрос интерес к личной жизни 18-летнего сына главы Чечни.

Что нужно знать:

17-летний Адам Кадыров женился в июне 2025 года

Личность невесты держится в тайне, но, по данным СМИ, она связана с ближайшим окружением главы Чечни

На момент брака она была несовершеннолетней

Несмотря на публичность семьи, информация о его супруге остается крайне скудной. Третий сын и седьмой по счету ребенок марионетки Путина — Адам Кадыров — вступил в брак в июне 2025 года в возрасте 17 лет. Свадьба широко праздновалась в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт, на торжестве присутствовали высокопоставленные чиновники и главы регионов.

Имя и личность жены Адама Кадырова официально не разглашались. Согласно чеченским традициям и практике семьи Кадыровых, личная жизнь женщин в семье остается закрытой от общественности. В сети есть лишь пару фото с изображением девушки, которые после свадьбы выложила сестра Адама.

По данным СМИ, Адам сыграл свадьбу с дочерью одного из соратников своего отца — сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Годом ранее пара уже вступила в брак по нормам шариата. По другой же информации, супругой Адама стала внучка другого близкого союзника его отца — депутата Госдумы Адама Делимханова. На момент заключения брака внучке Делимханова было 14 лет, то есть она была несовершеннолетней.

Известно лишь, что ее зовут Медни — в честь старшей внучки Делимханова. Однако официально ни имя, ни возраст невестки Рамзана Кадырова не разглашаются.

Сообщалось, что за три дня до свадьбы въезд в село закрыли, пропуская только приглашенных гостей. Адам Кадыров приехал на церемонию на новом лимитированном Mercedes, официально запрещенном к ввозу в Россию. На его руке были часы с бриллиантами стоимостью не менее двух миллионов долларов. По традиции он позировал с оружием.

В ноябре 2025 года Кадырову-младшему исполнилось 18 лет. Ранее мы писали, что подарил ему Рамзан Кадыров на день рождения.