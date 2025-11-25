"Настоящее средневековье": что подарил Кадыров своему любимому сыну на день рождения (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Адам Кадыров на 18-летие получил сюрприз от отца
Известный боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс побывал в Чечне (Россия). Поводом для визита стал день рождения Адама Кадырова, сына главы Республики Рамзана Кадырова.
Что нужно знать:
- Джонс провел день с Адамом, который увлекается ММА
- Приезд Джонса, вероятно, главный подарок Кадырова сыну на день рождения
- Джонса раскритиковали в США
Соответствующий пост Джонс разместил в своем микроблоге в соцсети Х. Джон пострелял с различного оружия, а также назвал Кадырова "отличным хозяином".
Как в Чечне? Потрясающе. Меня пригласил глава республики Рамзан Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, стрелял из экзотического оружия – моим любимым было РПГ. Никогда не видел столько еды, ел как король.
Военные вокруг Кадырова? Ничего не знаю и ничего не видел. Могу лишь сказать, что этот человек – отличный хозяин.
Я подписал здесь, в России, крупную сделку. Пока не могу объявить, но скоро все узнаете.
В сети раскритиковали бойца ММА за визит к Кадырову. Американские пользователи назвали поведение Джонса позором, а россияне смеются со средневековья, которое Рамзан устроил в Чечне с помощью президента России Владимира Путина.
Справка: Джон "Кости" Джонс — американский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю промоушена. Многие считают Джонса лучшим бойцом за всю историю существования ММА. Завершил карьеру профессионального бойца в июне 2025 года.
Напомним, Адам Кадыров стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Адам даже попал в Книгу рекордов России, а в июне 2025 года женился. Сейчас Адам занимает должность куратора министерства внутренних дел по Чеченской Республике, а также секретаря Совета безопасности Чечни.