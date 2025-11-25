"Настоящее средневековье": что подарил Кадыров своему любимому сыну на день рождения (видео)

Как в Чечне? Потрясающе. Меня пригласил глава республики Рамзан Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, стрелял из экзотического оружия – моим любимым было РПГ. Никогда не видел столько еды, ел как король.

Военные вокруг Кадырова? Ничего не знаю и ничего не видел. Могу лишь сказать, что этот человек – отличный хозяин.

Я подписал здесь, в России, крупную сделку. Пока не могу объявить, но скоро все узнаете.