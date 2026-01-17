Була неповнолітня. Як виглядає дружина улюбленого сина Кадирова, який потрапив у ДТП

Подробиці весілля у 2025 році привернули увагу через показну розкіш

На тлі повідомлень про серйозну ДТП за участю Адама Кадирова у січні 2026 року, у мережі знову зріс інтерес до особистого життя 18-річного сина голови Чечні.

Що потрібно знати:

17-річний Адам Кадиров одружився у червні 2025 року

Особистість нареченої тримається в таємниці, але, за даними ЗМІ, вона пов’язана з найближчим оточенням голови Чечні

На момент шлюбу вона була неповнолітньою

Попри публічність сім’ї, інформація про його дружину залишається вкрай мізерною. Третій син і сьома дитина маріонетки Путіна — Адам Кадиров — одружився у червні 2025 року у віці 17 років. Весілля гучно святкували в родовому селі Кадирових Ахмат-Юрт, на урочистості були присутні високопосадовці та глави регіонів.

Ім’я та особистість дружини Адама Кадирова офіційно не розголошувалися. Відповідно до чеченських традицій та практики сім’ї Кадирових, особисте життя жінок у сім’ї залишається закритим від громадськості. У мережі є лише кілька фото із зображенням дівчини, які після весілля виклала сестра Адама.

За даними ЗМІ, Адам зіграв весілля з дочкою одного із соратників свого батька — сенатора від Чечні Сулеймана Геремєєва. Роком раніше пара вже одружилася за нормами шаріату. За іншою інформацією, дружиною Адама стала онука іншого близького союзника його батька — депутата Держдуми Адама Делімханова. На момент укладання шлюбу внучці Делімханова було 14 років, тобто вона була неповнолітньою.

Відомо лише, що її звуть Медні — на честь старшої онуки Делімханова. Однак офіційно ні ім’я, ні вік невістки Рамзана Кадирова не розголошуються.

Повідомлялося, що за три дні до весілля в’їзд у село закрили, пропускаючи лише запрошених гостей. Адам Кадиров приїхав на церемонію на новому лімітованому Mercedes, офіційно забороненому до ввезення до Росії. На його руці був годинник із діамантами вартістю не менше двох мільйонів доларів. За традицією, він позував зі зброєю.

У листопаді 2025 року Кадирову-молодшому виповнилося 18 років. Раніше ми писали, що подарував йому Рамзан Кадиров на день народження.