"Паутины" для врага станет больше? Что будет с СБУ после ухода Малюка с поста главы спецслужбы

На должность главы ведомства придет не менее профессиональный человек

Решение об увольнении главы СБУ уже было принято Владимиром Зеленским. Василий Малюк останется в структуре ведомства и будет заниматься реализацией спецопераций мирового уровня, похожими в том числе и на известную "Паутину".

"Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы узнать, не повлияет ли смена должности на эффективность Службы безопасности.

Владимир Зеленский и Василий Малюк

По словам бывшего сотрудника ведомства и военного эксперта Ивана Ступака, пока непонятно, почему решение об увольнении Малюка было необходимо.

"Такое впечатление, что это исключительно политическая расправа. Украина от этого точно не выиграет", – считает он.

Эксперт Иван Ступак

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что подобных операций точно не станет меньше, а в 2026 году украинцы даже смогут наблюдать за их масштабированием.

Александр Коваленко

Увольнение господина Малюка критически никак не повлияет, потому что на его место приходит глава Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара. Это человек, имеющий соответствующий опыт, профессионал своего дела. Не просто кто-то с улицы, кто не разбирается в этой специфике. Я думаю, что какого-то кардинального изменения в эффективности и активности СБУ не произойдет Александр Коваленко

Оксана Кузан, руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества, в комментарии "Телеграфу" подчеркивает, что весь силовой блок относится к ответственности президента, а ни один из руководителей в процессе этих рокировок не остался "за бортом" – произошла ротация и поиск оптимальных для страны решений.

Василий Малюк и Владимир Зеленский

"Василий Малюк — высокопрофессиональный генерал, который в частности координировал беспрецедентную операцию "Паутина", показавшую чрезвычайный уровень украинских спецслужб. Он останется в системе СБУ и в дальнейшем будет реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня", – сообщает она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что обязанности главы Службы безопасности Украины временно будет исполнять руководитель подразделения "Альфа" генерал-майор Евгений Хмара.