"Никогда не танцую в опере, кроме..." Кулеба и его невеста ответили хейтерам

Если Светлану Павелецкую упрекают в неуместном поведении в опере, то ее любимому вспомнили и прошлые "грехи"

Волна хейта в сторону бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его невесты предпринимательницы и соучредительницы издательства "Книголов" Светланы Павелецкой не осталась без ответа. В среду, 10 декабря, они вместе объяснили ситуацию недоброжелателям в видео на You-Tube канале экс-чиновника.

Отметим, что предпринимательницу раскритиковали за танцы во время концерта в Национальной опере в Киеве. А вот бывшему главе дипломатического ведомства вспомнили "историю с лопатой".

Светлана Павелецкая объяснила, почему танцевала в опере

"Это был концерт в Опере, поп-исполнителя. Там танцевали все. Человек, который снимал меня, снял это очень круто. Возле меня есть пустые места, потому что девушки, сидевшие рядом со мной, пошли танцевать в проход. Все танцевали. Это концерт MONATIK. Это не "Тоска" (драматическая итальянская опера — ред.). Конечно, если бы мы сидели на "Тоске", и вдруг я начала танцевать, были бы вопросы… Я никогда не танцую в опере, кроме MONATIK", — объяснила Светлана Павелецкая.

По ее словам, жестокий хейт со стороны пользователей сети сложно не принимать близко к сердцу и не пропускать через себя.

Светлана Павелецкая на концерте MONATIK, скриншот OBOZ.UA

Дмитрий Кулеба ответил на хейт из-за извращенных слов

Хейтеры не обошли в своей критике самого экс-министра, ведь ему вспомнили прошлые "грехи". В частности, вырванную из контекста и извращенную цитату о том, что он якобы отправляет украинцев воевать с лопатами. Но, как объяснил сам Дмитрий Кулеба, дело в том, что полное выражение звучало так: "Если украинцам не дадут оружие, то нам придется воевать лопатами".

Бывший чиновник также объяснил природу хейта и подчеркнул, что пользователи в сети, выражая свое мнение в жестокой и эмоциональной манере, ощущают определенную власть. Более того, по словам Кулебы, люди склонны искать в должностных лицах и приближенных к власти людях недостатки и, так сказать, вписывать их в эти рамки.

