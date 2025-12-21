Никогда ни в чем им не отказывал: что известно о троих детях Арестовича, которые не живут в Украине
Экс-советник ОП позволяет все своим детям
Алексей Арестович — бывший советник Офиса президента, который оказался предателем Украины, редко делился личной жизнью. Впрочем, известно, что он является отцом троих детей от трех разных женщин.
Что следует знать
- Старшей дочери Арестовича уже 21 год, средней Веронике — 11, а младший Александр растет копией отца
- Все трое детей живут за границей
- Арестович хвастался, что никогда не смотрел на ценники, удовлетворяя какие-либо прихоти детей, чтобы они с детства "наигрались" и перешли к серьезным хобби
Старшую дочь Арестовича от первого брака зовут Аэлита, ей 21 год. Еще в 2022 году в интервью Маричке Довбенко он рассказал, что уже ждет внуков.
"Теперь только внуки. Я до войны, помню, лез в каком-то очередном детском лабиринте, съезжал с горки, падал в эти шарики и тут вдруг поймал себя на мысли, что делаю это 18 лет подряд. Старшей дочери 18 лет. Я немного устал. Подожду внуков", — делился Арестович
Известно, что Аэлита учится в университете. Какова будущая профессия девушки, неизвестно, однако есть информация, что она получает образование в Европе.
Среднюю дочь Алексея зовут Вероника. Она родилась во втором браке. По данным OBOZ.UA, девушка больше похожа на маму Анастасию — у нее русые волосы, зеленые глаза. Известно, что девочка учится в европейской школе.
Младшего сына Арестовича зовут Александр и он родился в третьем браке экс-политика. Он живет за границей, но учится в украинской школе в режиме онлайн. К слову, Саша очень похож на отца.
По словам Арестовича, в воспитании детей он ни в чем не отказывал. Алексей покупал им все, что они хотели, и не обращал внимания на цену.
"Я всегда им разрешал все. Любую игрушку, которую они хотят, я покупал, сколько бы она ни стоила. Так у меня Вероника отказалась от игрушек в 7 лет, потому что она наигралась всем, чем можно было. В 8 лет она начала производить слаймы. Потом заинтересовалась больничными растениями. Дальше животными", - делился Арестович
