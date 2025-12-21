Никогда ни в чем им не отказывал: что известно о троих детях Арестовича, которые не живут в Украине

Экс-советник ОП позволяет все своим детям

Алексей Арестович — бывший советник Офиса президента, который оказался предателем Украины, редко делился личной жизнью. Впрочем, известно, что он является отцом троих детей от трех разных женщин.

Старшей дочери Арестовича уже 21 год, средней Веронике — 11, а младший Александр растет копией отца

Все трое детей живут за границей

Арестович хвастался, что никогда не смотрел на ценники, удовлетворяя какие-либо прихоти детей, чтобы они с детства "наигрались" и перешли к серьезным хобби

Старшую дочь Арестовича от первого брака зовут Аэлита, ей 21 год. Еще в 2022 году в интервью Маричке Довбенко он рассказал, что уже ждет внуков.

"Теперь только внуки. Я до войны, помню, лез в каком-то очередном детском лабиринте, съезжал с горки, падал в эти шарики и тут вдруг поймал себя на мысли, что делаю это 18 лет подряд. Старшей дочери 18 лет. Я немного устал. Подожду внуков", — делился Арестович

Известно, что Аэлита учится в университете. Какова будущая профессия девушки, неизвестно, однако есть информация, что она получает образование в Европе.

Дочь Арестовича Аэлита

Арестович с дочерью Аэлитой

Среднюю дочь Алексея зовут Вероника. Она родилась во втором браке. По данным OBOZ.UA, девушка больше похожа на маму Анастасию — у нее русые волосы, зеленые глаза. Известно, что девочка учится в европейской школе.

Арестович с женой и дочерью Вероникой

Младшего сына Арестовича зовут Александр и он родился в третьем браке экс-политика. Он живет за границей, но учится в украинской школе в режиме онлайн. К слову, Саша очень похож на отца.

Сын Арестовича Александр

По словам Арестовича, в воспитании детей он ни в чем не отказывал. Алексей покупал им все, что они хотели, и не обращал внимания на цену.

"Я всегда им разрешал все. Любую игрушку, которую они хотят, я покупал, сколько бы она ни стоила. Так у меня Вероника отказалась от игрушек в 7 лет, потому что она наигралась всем, чем можно было. В 8 лет она начала производить слаймы. Потом заинтересовалась больничными растениями. Дальше животными", - делился Арестович

