Золотая клетка от России для диктатора: как живет Башар Асад, его семья и приверженцы в Москве

Узнайте, как развлекается семья Асада под наблюдением спецслужб РФ

Башар Асад – бывший президент Сирийской Арабской Республики, режим которого упал в декабре 2024 года. После этого часть ближайшего окружения нашла убежище в России, куда перебрались не менее 55 сирийских чиновников и силовиков.

Что следует знать

После падения режима Башар Асад вместе с семьей и ближайшим окружением переехал в Россию, где живет в элитной недвижимости под охраной спецслужб

Семья экс-президента Сирии ведет расточительный образ жизни, организуя дорогостоящие празднества на Рублевке и Дубае

Многие бывшие сирийские силовики и чиновники, причастные к пыткам и наркобизнесу, свободно обосновались в Москве и живут за счет российского бюджета

Башар Асад — от люкса до Рублевки

По данным издания The New York Time, эмиграция семьи бывшего президента Сирии началась с бегства на частных самолетах. Сначала они поселились в элитной гостинице Four Seasons, где неделя проживания может стоить до 13 тысяч долларов. Там Асад жил под стражей российских спецслужб.

Башар Асад и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Впоследствии семья переехала в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация" в Москва-Сити, а позже — в частный дом на Рублевке. По информации источников NYT, охрана Асадов со стороны спецслужб сохраняется и дальше, а их перемещения контролируются.

Брат диктатора Махер Асад командовал Республиканской гвардией и 4-й танковой дивизией. После побега в РФ он жил в Four Seasons. По словам одного из собеседников издания, брат Асада в тренажерном зале отеля бормотал что-то о "позоре".

Башар Асад и Махер Асад. Фото: Al Jazeera

Позже Махера замечали у Capital Towers в Москва-Сити, где, по словам знакомых, он жил. Его также видели в кальянном баре "Мята Platinum" и в ТРЦ "Афимолл" – видео с этими визитами появлялись в сети.

Дети Башара Асада – в ОАЭ, празднование – без скромности

Дочери братьев Асадов сейчас живут в Объединенных Арабских Эмиратах с разрешения местных властей. Обе недавно отметили 22-летие. По данным NYT, Башар Асад организовал для своей дочери Зейн роскошное празднование дня рождения у дома на Рублевке, в то время как дочь Махера, Шам, устроила двухдневную вечеринку в Дубае — сначала во французском ресторане Bagatelle, а затем на частной яхте.

Башар Асад с дочерью

К слову, Зейн учится в филиале Сорбонны в Абу-Даби, рассказали сокурсница и друзья семьи. Она также получила в июне диплом МГИМО.

Дочь Басада Асада на вручении диплома

В Москве, по данным журналистов, находится ряд бывших высокопоставленных чиновников режима Асада. В частности, 79-летний экс-глава сирийской разведки Али Мамлук живет в столичной квартире. Аренду этого дома оплачивают из российского бюджета.

Али Мамлук

Также в России заметили Гасана Билалу, одного из ключевых деятелей наркобизнеса режима. Он проживает в Москве, в то же время финансируя комфортную жизнь семьи за границей — в ОАЭ и Испании.

Бывшего военачальника Джамала Юнеса, связываемого с приказами о расстрелах протестующих, зафиксировали на видео во время прогулки по Москве на самокате. Экс-министра обороны Али Аббас и бывший военачальник генштаба Абдул Карми, обвиняемых в сексуальном насилии, также были замечены в Москве, в ТЦ "Европейский".

