Золота клітка від Росії для диктатора: як живе Башар Асад, його сім'я і прибічники у Москві

Дізнайтеся, як розважається родина Асада під наглядом спецслужб РФ

Башар Асад — колишній президент Сирійської Арабської Республіки, режим якого впав у грудні 2024 року. Після цього частина найближчого оточення знайшла прихисток у Росії, куди перебралися щонайменше 55 сирійських високопосадовців та силовиків.

Що варто знати

Після падіння режиму Башар Асад разом із родиною та найближчим оточенням переїхав до Росії, де наразі мешкає в елітній нерухомості під охороною спецслужб

Родина експрезидента Сирії веде марнотратний спосіб життя, організовуючи дорогі святкування на Рубльовці та в Дубаї

Багато колишніх сирійських силовиків та чиновників, причетних до катувань і наркобізнесу, вільно облаштувалися в Москві і живуть за рахунок російського бюджету

Башар Асад — від люксу до Рубльовки

За даними видання The New York Time, еміграція сім’ї колишнього президента Сирії почалася із втечі на приватних літаках. Спочатку вони оселилися в елітному готелі Four Seasons, де тиждень проживання може коштувати до 13 тисяч доларів. Там Асад мешкав під охороною російських спецслужб.

Башар Асад та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Згодом сім’я переїхала до двоповерхового пентхауса у вежі "Федерація" в Москва-Сіті, а пізніше — до приватного будинку на Рубльовці. За інформацією джерел NYT, охорона Асадів з боку спецслужб зберігається й надалі, а їхні переміщення контролюються.

Брат диктатора Махер Асад командував Республіканською гвардією та 4-ю танковою дивізією. Після втечі до РФ він також жив у Four Seasons. За словами одного зі співрозмовників видання, брат Асада у тренажерному залі готелю бурмотів щось про "ганьбу".

Башар Асад та Махер Асад. Фото: Al Jazeera

Пізніше Махера помічали поблизу Capital Towers у Москва-Сіті, де, за словами знайомих, він мешкав. Його також бачили у кальянному барі "М’ята Platinum" та в ТРЦ "Афімолл" — відео з цими візитами з’являлися в мережі.

Діти Башара Асада — в ОАЕ, святкування — без скромності

Дочки братів Асадів нині живуть в Об’єднаних Арабських Еміратах — з дозволу місцевої влади. Обидві нещодавно відзначили 22-річчя. За даними NYT, Башар Асад організував для своєї доньки Зейн розкішне святкування дня народження у будинку на Рубльовці, тоді як донька Махера, Шам, влаштувала дводенну вечірку в Дубаї — спочатку у французькому ресторані Bagatelle, а потім на приватній яхті.

Башар Асад із донькою

До слова, Зейн навчається у філії Сорбонни в Абу-Дабі, розповіли однокурсниця та друзі родини. Вона також отримала у червні диплом МДІМВ.

Донька Басада Асада на врученні диплома

У Москві, за даними журналістів, перебуває низка колишніх високопосадовців режиму Асада. Зокрема, 79-річний ексочільник сирійської розвідки Алі Мамлук живе в столичній квартирі. Оренду цього помешкання оплачують з російського бюджету.

Алі Мамлук

Також у Росії помітили Гасана Білалу, одного з ключових діячів наркобізнесу режиму. Він мешкає в Москві, водночас фінансуючи комфортне життя родини за кордоном — в ОАЕ та Іспанії.

Колишнього воєначальника Джамала Юнеса, якого пов’язують із наказами про розстріли протестувальників, зафіксували на відео під час прогулянки Москвою на самокаті. Ексміністра оборони Алі Аббас і колишній воєначальник генштабу Абдул Кармі, яких звинувачували у сексуальному насильстві, також були помічені у Москві, у ТЦ "Європейський".

