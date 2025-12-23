Рус

Золота клітка від Росії для диктатора: як живе Башар Асад, його сім'я і прибічники у Москві

Наталія Дума
Читать на русском
Новина оновлена 23 грудня 2025, 13:08
Башар Асад, його донька, Путін. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, як розважається родина Асада під наглядом спецслужб РФ

Башар Асад — колишній президент Сирійської Арабської Республіки, режим якого впав у грудні 2024 року. Після цього частина найближчого оточення знайшла прихисток у Росії, куди перебралися щонайменше 55 сирійських високопосадовців та силовиків.

Що варто знати

  • Після падіння режиму Башар Асад разом із родиною та найближчим оточенням переїхав до Росії, де наразі мешкає в елітній нерухомості під охороною спецслужб
  • Родина експрезидента Сирії веде марнотратний спосіб життя, організовуючи дорогі святкування на Рубльовці та в Дубаї
  • Багато колишніх сирійських силовиків та чиновників, причетних до катувань і наркобізнесу, вільно облаштувалися в Москві і живуть за рахунок російського бюджету

Башар Асад — від люксу до Рубльовки

За даними видання The New York Time, еміграція сім’ї колишнього президента Сирії почалася із втечі на приватних літаках. Спочатку вони оселилися в елітному готелі Four Seasons, де тиждень проживання може коштувати до 13 тисяч доларів. Там Асад мешкав під охороною російських спецслужб.

Башар Асад та Володимир Путін
Башар Асад та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Згодом сім’я переїхала до двоповерхового пентхауса у вежі "Федерація" в Москва-Сіті, а пізніше — до приватного будинку на Рубльовці. За інформацією джерел NYT, охорона Асадів з боку спецслужб зберігається й надалі, а їхні переміщення контролюються.

Брат диктатора Махер Асад командував Республіканською гвардією та 4-ю танковою дивізією. Після втечі до РФ він також жив у Four Seasons. За словами одного зі співрозмовників видання, брат Асада у тренажерному залі готелю бурмотів щось про "ганьбу".

Башар Асад та Махер Асад
Башар Асад та Махер Асад. Фото: Al Jazeera

Пізніше Махера помічали поблизу Capital Towers у Москва-Сіті, де, за словами знайомих, він мешкав. Його також бачили у кальянному барі "М’ята Platinum" та в ТРЦ "Афімолл" — відео з цими візитами з’являлися в мережі.

Діти Башара Асада — в ОАЕ, святкування — без скромності

Дочки братів Асадів нині живуть в Об’єднаних Арабських Еміратах — з дозволу місцевої влади. Обидві нещодавно відзначили 22-річчя. За даними NYT, Башар Асад організував для своєї доньки Зейн розкішне святкування дня народження у будинку на Рубльовці, тоді як донька Махера, Шам, влаштувала дводенну вечірку в Дубаї — спочатку у французькому ресторані Bagatelle, а потім на приватній яхті.

Башар Асад донька
Башар Асад із донькою

До слова, Зейн навчається у філії Сорбонни в Абу-Дабі, розповіли однокурсниця та друзі родини. Вона також отримала у червні диплом МДІМВ.

Башар Асад донька
Донька Басада Асада на врученні диплома

У Москві, за даними журналістів, перебуває низка колишніх високопосадовців режиму Асада. Зокрема, 79-річний ексочільник сирійської розвідки Алі Мамлук живе в столичній квартирі. Оренду цього помешкання оплачують з російського бюджету.

Алі Мамлук
Алі Мамлук

Також у Росії помітили Гасана Білалу, одного з ключових діячів наркобізнесу режиму. Він мешкає в Москві, водночас фінансуючи комфортне життя родини за кордоном — в ОАЕ та Іспанії.

Колишнього воєначальника Джамала Юнеса, якого пов’язують із наказами про розстріли протестувальників, зафіксували на відео під час прогулянки Москвою на самокаті. Ексміністра оборони Алі Аббас і колишній воєначальник генштабу Абдул Кармі, яких звинувачували у сексуальному насильстві, також були помічені у Москві, у ТЦ "Європейський".

