Дональд Трамп и Виктор Орбан обсудили возможность победы Украины в войне

В пятницу, 7 ноября, президент США Дональд Трамп засыпал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана комплиментами во время встречи в Овальном кабинете. Глава Белого дома также обвинил своего предшественника Джо Байдена в войне, которая идет на территории Украины.

Что нужно знать:

Трамп сделал комплименты Орбану во время встречи в Овальном кабинете

Президент США обвинил Джо Байдена в войне на территории Украины

Орбан считает что "чудо может произойти" в вопросе победы Киева в войне

Соответствующие видео опубликовал Clash report. По словам американского лидера, он, как и многие, любит и уважает венгерского премьера.

Трамп заявил, что Орбан избежал ошибок в вопросе иммиграции, чего не скажешь о других европейских странах. Американский лидер добавил, что главу правительства Венгрии "все уважают, а некоторые любят".

"Я его люблю и уважаю. Он добьётся большого успеха на предстоящих выборах", – сказал Трамп.

Однако через несколько минут хозяин Овального кабинета в некоторой степени стал сам себе противоречить.

"Я поддерживаю Орбана, мало кто поддерживает, потому что завидует. Они хотели бы сделать то, что сделал он", – заявил он.

Что касается ситуации в Украине, президент США традиционно обвинил во всех грехах своего предшественника Джо Байдена.

"Байден фактически подтолкнул к этой войне. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что случилось с Украиной: это гораздо меньшая страна, и погибло много людей", – сказал американский лидер.

Справедливости ради он добавил, что России эта война тоже не сильно помогла. Трамп и Орбан также обсудили перспективы войны в Украине, в частности вероятность победы Киева.

На вопрос Трампа о том, может ли правительство в Киеве выиграть эту войну, Орбан ответил, что "чудо может произойти". После этого Трамп сказал: "Да".

Трамп также упомянул, что Венгрии очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России, поскольку у нее нет портов. Однако многие европейские страны не испытывают проблем и покупают нефть и газ у России.

