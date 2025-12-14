"Это оглашение войны": Орбан устроил истерику из-за российских активов для Украины

Венгерский политик заявил о "чрезвычайно необычной и опасной вещи"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о решении Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов. Он считает, то решение, принятое в обход Венгрии, это "объявление войны".

Что нужно знать:

12 декабря 2025 года ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов ЦБ РФ (около 210 млрд евро), отказавшись от продления санкций каждые 6 месяцев единогласно

Решение Евросоюза позволяет обойти вето Венгрии и Словакии, которые имеют более мягкую позицию по отношению к России

Орбан намерен бороться с таким решением

Об этом Орбан заявил во время митинга в Могаче, пишет DelMagyar. Он отметил, что захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа.

Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без всяких последствий добавил он.

Орбан объявил, что едет в Брюссель, дабы бороться с этим фактом.

Европейские законы обходят Венгрию, чтобы достать российские активы. Это оглашение войны. То есть, посягательство на замороженные российские активы, их присвоение, это оглашение войны заявил премьер-министр.

Венгерский политик пояснил, что российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны.

Наши национальные резервы находятся там же, где и у россиян — у бельгийцев. Если они доберутся до этих средств, нам тоже придется задуматься, в надежном ли месте они лежат. Российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны, и теперь их хотят зацепить. Это чрезвычайно необычная и опасная вещь, ведь у бельгийцев есть договор, согласно которому они несут ответственность перед россиянами за их деньги добавил Орбан.

В частности Виктор Орбан критиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера. Он выделил их как тех политиков, которые якобы продвигают поддержку Украины любыми путями, в том числе и с помощью российских активов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе придумали, как передать Украине замороженные активы РФ.