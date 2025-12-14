"Это оглашение войны": Орбан устроил истерику из-за российских активов для Украины
Венгерский политик заявил о "чрезвычайно необычной и опасной вещи"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о решении Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов. Он считает, то решение, принятое в обход Венгрии, это "объявление войны".
Что нужно знать:
- 12 декабря 2025 года ЕС принял решение о бессрочной заморозке суверенных активов ЦБ РФ (около 210 млрд евро), отказавшись от продления санкций каждые 6 месяцев единогласно
- Решение Евросоюза позволяет обойти вето Венгрии и Словакии, которые имеют более мягкую позицию по отношению к России
- Орбан намерен бороться с таким решением
Об этом Орбан заявил во время митинга в Могаче, пишет DelMagyar. Он отметил, что захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа.
Я никогда не видел ничего подобного, когда теряются активы на сумму 200-300 миллиардов евро без всяких последствий
Орбан объявил, что едет в Брюссель, дабы бороться с этим фактом.
Европейские законы обходят Венгрию, чтобы достать российские активы. Это оглашение войны. То есть, посягательство на замороженные российские активы, их присвоение, это оглашение войны
Венгерский политик пояснил, что российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны.
Наши национальные резервы находятся там же, где и у россиян — у бельгийцев. Если они доберутся до этих средств, нам тоже придется задуматься, в надежном ли месте они лежат. Российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны, и теперь их хотят зацепить. Это чрезвычайно необычная и опасная вещь, ведь у бельгийцев есть договор, согласно которому они несут ответственность перед россиянами за их деньги
В частности Виктор Орбан критиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера. Он выделил их как тех политиков, которые якобы продвигают поддержку Украины любыми путями, в том числе и с помощью российских активов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе придумали, как передать Украине замороженные активы РФ.