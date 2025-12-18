О выборах онлайн, лжи Путина и выходе из Донбасса: Зеленский сделал ряд важных заявлений (главное)

Обращение из Купянска повлияло на беседы с американцами

Владимир Зеленский поддерживает идею онлайн-голосования на президентских выборах. Однако по вопросу Донбасса Украина не готова пойти на требования России.

Об этом и не только президент Украины рассказал в чате журналистов с Офисом президента. "Телеграф" собрал основные заявления Владимира Зеленского.

Путин не хочет заканчивать войну, но экономика РФ не выдерживает

Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента России во время его выступления в Минобороны. Он отметил, что сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас.

"Я всегда говорил, что он не хочет кончать войну. Вопрос: может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления. Санкционно прежде всего и дипломатично. В настоящее время американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате. Мы – вы видите – поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете. Есть вопросы, у нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию, по замороженным активам и еще некоторые вопросы, которые не согласованы. Но, тем не менее, я не думаю, что экономика Путина может продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать и США, если будут честными, открытыми. Если Путин сейчас будет тормозить эту дипломатическую волну, а сейчас она самая большая за последнее время, то США будут давить на них больше", — сказал Зеленский.

О репарационном кредите

"Мы проговорили с американцами в Берлине, что Украине нужны деньги на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать, пока деталей у меня нет. Европа также всегда говорила о восстановлении Украины. Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в смысле восстановления. Если это война, нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Безусловно, и европейское, безусловно, и ракеты для ПВО из США. Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это положительное решение. Но если война закончится – мы делаем дипломатически для этого абсолютно все – если мы сможем согласовать план по окончании войны, то такое решение относительно использования этих денег будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах находящихся на территории Европейского Союза. Сейчас я как раз лечу в Брюссель. Это решение на столе, сегодня это зависит от политической воли. Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", — отметил президент.

Донбасс и позиция Украины

Зеленский отметил, что позиция РФ давно известна — захват Донбасса. Сейчас у Путина требуют чтобы Украина вышла из этих областей, однако Киев не готов на такие шаги.

"США ищут компромисс. Об обсуждении этого плана – 20 пунктов, гарантий безопасности, договора по восстановлению – всех документов, всех возможных шагов, сейчас команды будут встречаться – пятница, суббота. Наша команда будет в США. Она уже по пути в США, и там американцы их ждут. Не знаю, кто еще может присутствовать. Может быть, будут европейцы", — отметил он.

Гарантии безопасности

"Мы работаем над гарантиями безопасности из США. Для нас принципиальные вещи – чтобы это было проголосовано в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы это были юридически обязывающие гарантии. Второе – чтобы это была 5 статья НАТО. Третье – чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать при повторении агрессии России. Далее: есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии. В принципе, все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна быть и оставаться. А относительно деталей, вооружения и т.д. мы договорились с США: пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", — сказал Зеленский.

Что Украина ожидает от США, если Россия откажется пойти на мир

"Если Россия не пойдет на требования США закончить в ближайшее время эту войну, безусловно, предстоит ужесточение Украины. Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия, отказалась от дипломатического пути – значит, нужно усиливать другую – Украину. Усиливать. А это оружие, это санкции и деньги. И это касается и США, и Европы", — считает глава государства.

О выборах

Есть ли уже наработки депутатов по закону о выборах: "насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал".

Рассматриваются ли только выборы Президента, или выборы в Раду и местные выборы: "США запросили президентские выборы, и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали".

Возможность онлайн-голосования: "Я всегда поддерживал и поднимал вопросы, еще с начала наводнения, относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока консенсуса с парламентариями мы не нашли".

Об обращении из Купянска и лжи россиян

По словам Зеленского его обращение из города, который россияне объявили захваченным, произвело сильное впечатление на партнеров.

"Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично – это поставило точку, что Путин снова лжет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои беседы с американцами", — сказал Зеленский.

