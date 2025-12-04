Российский диктатор высказался о президентах Украины и США

В четверг, 4 декабря, во время визита в Нью-Дели глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся российско-украинской войны.

Руководителя Кремля цитирует India Today.

По его словам, Россия якобы не аннексировала Крым, а "пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе".

"СВО — это не начало войны, а попытка положить конец войне", — заявил Путин, заставив весь мир задумать о его когнитивных способностях, поскольку буквально заявил, что война — это не начало войны.

Он также высказал неадекватное мнение о том, что Запад развязал украинскими руками войну против России.

"Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию в Украине мирными средствами", — сказал российский диктатор.

Он также заявил, что РФ якобы не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.

Путин в свойственной ему манере не забыл упомянуть лично президента Украины. Украинский лидер заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге якобы стал ставить интересы "националистически настроенных групп" выше, чем народа Украины, утверждает глава страны-агрессора.

По его словам, главное для Киева – осознать, что переговоры якобы являются наилучшим способом решить проблемы.

Говоря об отношениях с США Путин заявил, что многие американские компании хотят вернуться в Россию. Восстановление экономических отношений РФ и США принесет пользу обеим сторонам по многим направлениям.

"Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений", — сказал глава Кремля.

Он также отметил, что США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.

"Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было", — добавил Путин.

Ранее политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний напомнил, что осталось чуть больше полутора месяца до момента первой годовщины инаугурации президента США Дональд Трампа, когда он должен будет показать своим избирателям какие-то достижения по урегулированию вооруженного конфликта Украины с Россией, который он до сих пор называл "войной Байдена".