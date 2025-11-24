Россия хочет воевать долго. "Сдают" ли США Украину: важное о мирном плане

Лидеры ЕС не готовы поддерживать мирный план Трампа в том виде, в котором он существовал с самого начала

Переговоры по "мирному плану Трампа" о завершении войны в Украине в эти дни проходят в Женеве. Страх того, что Украину "сдают" России, не выслушав ее мнение прошел: европейские чиновники предлагают собственные наработки по будущему соглашению, пока украинская и американская делегации ведут напряженные переговоры относительно всех существующих 28 пунктов.

"Телеграф" расскажет все известные на данный момент инсайды. О том, какие споры возникают между представителями Украины и США, а также, как трансформировалась риторика администрации Трампа – читайте в нашем материале.

США давят дедлайнами

Если в ближайшее время Киев и Вашингтон согласуют финальные положения плана, а США договорятся с европейскими столицами по пунктам, касающимся их обязательств, следующим шагом станут переговоры с Москвой. По данным РБК-Украина, Вашингтон планирует действовать по принципу "кнута и пряника".

Во время визита американской делегации во главе с министром сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом в Киеве обсуждали самые конфликтные части предложений: прежде всего территориальные уступки. По информации издания, американская сторона фактически настаивала на передаче России Донецкой области.

Владимир Зеленский с Дэниелом Дрисколлом в Киеве, 20 ноября

Аргументация США базировалась на их оценке ситуации на фронте. По прогнозам американских военных, ближайшие месяцы могут стать критическими для Украины, а в течение года Киев "в любом случае потеряет Донецкую область". Отдельные источники отметили: если помощь будет сокращена, это может произойти быстрее.

Дополнительным блоком дискуссий стало сокращение численности Вооруженных сил Украины. Источники РБК-Украина утверждают, что Вашингтон готов к компромиссам и даже спрашивал украинскую сторону: "Если не 600 тысяч, то какую численность вы считаете приемлемой — 800 тысяч?"

Еще один ключевой элемент — ультимативный дедлайн. По словам собеседников, делегация США прибыла с требованием определиться до 27 ноября. В случае отказа Вашингтон пригрозил прекращением военной помощи, разведданных и другой критически важной поддержки. Первый день переговоров был максимально жестким, однако риторика американцев позже несколько смягчилась. К примеру, сейчас Bild со ссылкой на Рубио пишет, что сроки стали "более гибкими".

Что именно предлагает администрация Трампа

Проект американского плана предусматривает масштабные изменения территориального статуса части Украины. Согласно документу, часть Донецкой области должна стать демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория РФ. Оккупированные Крым, Луганская и Донецкая области предлагается де-факто признать российскими, а линию фронта на Херсонщине и Запорожье — заморозить.

В то же время Кремлю предлагают выйти из других районов, захваченных после 2022 года: в Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

К противоречивым пунктам также относятся:

совместный контроль Украины и России над Запорожской АЭС ;

; ограничение численности ВСУ 600 тысячами военных.

В документе нет никаких упоминаний о русской церкви, русском языке или ограничении украинского вооружения — то, что активно обсуждали в соцсетях. После женевских консультаций госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские предложения будут скорректированы.

Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию, подтвердил, что диалог был конструктивным. В совместном заявлении указано, что стороны достигли существенного прогресса и подготовили обновленный рамочный документ по миру.

Самые чувствительные вопросы — территории и фиксация внеблокового статуса Украины в Конституции — отложены для личных переговоров Зеленского и Трампа. Их встреча может состояться в ближайшее время.

"Впечатляющий прогресс" или давление на Киев: как Штаты оценивают переговоры в Женеве

Марко Рубио заявил о "впечатляющем прогрессе" в женевских переговорах, несмотря на масштабные разногласия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, президент США Дональд Трамп, который за несколько часов до выступления госсекретаря критически высказался относительно реакции Украины и Европы, оказался "очень доволен полученными отчетами".

Несмотря на это, госсекретарь избегал конкретики относительно договоренностей и подчеркнул, что процесс продолжается, а остальные пункты "не являются непреодолимыми". Примечательно, что на вечерней пресс-конференции Рубио выступал один — без Андрея Ермака, с которым появлялся ранее.

Главные камни преткновения:

передача России стратегических территорий на Донбассе , которые формируют "фортификационный пояс" обороны Украины;

, которые формируют "фортификационный пояс" обороны Украины; требование сократить численность ВСУ до 600 тысяч ;

; замораживание линии фронта ;

; демилитаризованная зона под контролем РФ.

Европейские столицы считают, что сокращение армии опасно ослабит Украину в долгосрочной перспективе. США, как утверждают источники, напоминают Украине о возможных последствиях отказа — вплоть до прекращения военной помощи.

В заявлении Белого дома после уточнений в Женеве сказано, что Киев считает документ таким, "который соответствует национальным интересам Украины". Однако удовлетворение украинской стороны не гарантирует согласия Кремля.

Вместе с тем, The Economist сообщает о серьезных разногласиях между двумя ключевыми фигурами американской администрации — госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Что говорят источники издания:

Именно Вэнс продвигал первоначальную жесткую версию плана.

Он лично звонил Владимиру Зеленскому и излагал условия.

Его близкий университетский друг, министр армии Дэниел Дрисколл, привез эти требования в Киев.

Рубио, по данным The Economist, пытался смягчить позицию и достичь взаимопонимания с Украиной. Сначала он убеждал сенаторов, что план — "российский документ", а не американское предложение. Но через несколько часов изменил позицию и публично заявил в X, что план был "разработан США".

Марко Рубио и Джей Ди Вэнс

Европейская безопасность и сильная Украина

По данным собеседников "Телеграфа", после появления условий американского "мирного плана" в европейских столицах существенно возросла обеспокоенность уровнем российской угрозы для ЕС. Ключевой тезис, который все чаще повторяют в Брюсселе, прост: без сильной Украины не может быть безопасности в Европе. Речь идет не только о политической устойчивости, но и об отсутствии искусственных ограничений по численности украинского войска или типов вооружений, которыми оно должно обладать.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс последовательно продвигает подход, при котором Украина рассматривается как вторая, рядом с Россией, армия мира, закаленная в боях. По его мнению, задача ЕС заключается в том, чтобы интегрировать украинские возможности с европейскими, а не урезать их. В комментарии "Телеграфу" он анонсировал работу над Европейским оборонным союзом, который потенциально может включать Украину еще до ее формального вступления в Евросоюз.

Андрюс Кубилюс

Европейские чиновники признают, что инфраструктура Союза до сих пор не адаптирована к быстрой переброске больших масс войск и техники. Часть мостов не выдерживает вес колонн, тоннели слишком узкие, логистика усложнена разрозненными правилами и процедурами. На этом фоне в Брюсселе продвигают идею создания к 2027 году общеевропейской Зоны военной мобильности как первого шага к "военному Шенгену" с едиными процедурами и четко определенными маршрутами для перемещения войск.

Отдельным фронтом становится защита критической инфраструктуры ЕС от российских атак беспилотниками и диверсий. Речь идет об аэропортах, портах, железнодорожных узлах и терминалах, которые уже становились целью атак в Германии, Дании, Бельгии, Франции и Польше. В Брюсселе настаивают на необходимости общих стандартов защиты и полной координации с НАТО, параллельно строя новую военно-транспортную архитектуру, в которой Украина рассматривается как неотъемлемый партнер, а не "усеченный" буфер.

На этом фоне европейские лидеры готовятся получить от Ермака и Рубио детальный отчет о переговорах в Женеве. По данным Politico, в Брюсселе есть ощущение, что на этот раз и Украина, и ЕС вышли из процесса усиленными, ведь были допущены к обсуждению вместо того, чтобы наблюдать со стороны за попытками Вашингтона договориться с Москвой. Рубио, по информации европейских дипломатов, заверил, что соображения ЕС по безопасности будут учтены в любом будущем соглашении.

Позиция Москвы заберет у нее пряник и предоставит кнут?

На фоне дискуссий в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе российская политическая верхушка демонстрирует совсем другое настроение. Первый заместитель председателя оборонного комитета Госдумы РФ Алексей Журавлев уже публично заявил, что Москва не должна соглашаться на американские предложения, назвав их "провокацией". По его мнению, план администрации Трампа "не имеет ничего общего" с требованиями России и не соответствует ее интересам.

Российский депутат фактически продвигает концепцию "войны до победного конца", утверждая, что любой другой результат будет означать лишь откладывание конфликта. Даже в случае урезанной по территории и ограниченной в военном смысле Украины Журавлев говорит о необходимости держать российскую армию на западных границах, потому что такая Украина, по его мнению, "все равно будет представлять значительную угрозу". В его интерпретации мирный план Запада лишь сохраняет Украину как "сдерживающий фактор" для России.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев

Журавлев также повторяет тезис, который звучит и в других российских комментариях: мол, настоящая цель США — развязать себе руки для противостояния с Китаем, оставив Украину в роли удобного инструмента давления на Москву. Он прямо призывает Кремль не соглашаться на "такой формат мира". Таким образом российская сторона публично демонстрирует нежелание идти на компромиссы даже в ситуации, когда предложенный документ предусматривает существенные уступки за счет Украины.

В то же время президент РФ Владимир Путин подтвердил, что получил от США текст документа с 28 пунктами и допустил, что он может стать основой для дальнейших дискуссий. Но при этом подчеркнул, что "предметного обсуждения" с Россией якобы не было из-за отсутствия согласованной позиции Киева. В Кремле продолжают повторять, что фундаментальные требования к Украине "не изменились", то есть сохраняют максималистский подход с претензиями на территории и политические ограничения.

В итоге, на фоне осторожного оптимизма Рубио, жестких дилемм Киева и прагматичного нервоза Европы, Москва публично держится за сценарий затяжной войны. И это создает главный вопрос вокруг любого мирного плана: даже если Украина, США и ЕС найдут сложный внутренний компромисс, будет ли готов его принять Кремль, который и дальше говорит языком ультиматумов и "капитуляции Киева"?

Напомним, ранее "Телеграф" писав, что первая версия "мирного плана" США оказалась не жёстким ультиматумом, как могло показаться вначале, а стартовым проектом, который должен стать основой для дальнейших, более предметных договорённостей. Сам нынешний документ, скорее всего, отправят в корзину, однако часть из 28 пунктов, по прогнозам, сохранится в финальном соглашении, которое Украина рано или поздно будет вынуждена подписать.