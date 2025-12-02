"Путин понимает одну вещь": в НАТО объяснили, действительно ли Россия нападет на Европу

В Североатлантическом альянсе прокомментировали свежие угрозы Путина

В НАТО не верят в угрозы главы России Владимира Путина относительно готовности Москвы к войне с Европой. У РФ нет достаточного количества войск и возможностей, чтобы реально победить в военном смысле.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента "Телеграфа" сказал высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга в Брюсселе.

Что нужно знать:

"Я считаю, что Владимир Путин хорошо понимает: НАТО чрезвычайно едино и консолидировано в нашей приверженности защите союзников. Я убежден, что он понимает значимость Статьи 5, и он знает, что мы все очень серьезно относимся к ее положениям", – сказал чиновник альянса.

По мнению собеседника, хотя Путин может говорить, что он готов к войне с Европой, часто бывает так, что он говорит то, что потом оказывается неправильным. Высокопоставленный чиновник НАТО добавил, что ни в коем случае не верит, что глава Кремля реально готов к войне с Европой.

"При этом он не готов к войне с Европой не потому, что Россия не производит много военной техники, и не потому, что у России нет военного потенциала и экономического могущества, чтобы действительно вести такой конфликт", — пояснил он.

Причина скорее в том, что НАТО делает для защиты более миллиарда человек каждый день, ведь этот военно-политический блок до сих пор несомненно является сильнейшим альянсом, когда-либо существовавшим в мире.

"У России нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле", — резюмировал высокопоставленный чиновник НАТО.

