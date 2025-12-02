"Путін розуміє одну річ": у НАТО пояснили, чи дійсно Росія нападе на Європу

В Північноатлантичному альянсі прокоментували свіжі погрози Путіна

У НАТО не вірять у погрози глави Росії Володимир Путіна щодо готовності Москви до війни з Європою. РФ не має достатньої кількості військ та можливостей, щоб реально перемогти у військовому сенсі.

Про це у відповідь на запитання кореспондентки "Телеграфу" сказав високопосадовець НАТО під час брифінгу у Брюсселі.

Що треба знати:

У НАТО вважають погрози Путіна щодо готовності до війни з Європою несерйозними

Москва не має достатньої кількості військ або можливостей для воєнної перемоги

НАТО є надзвичайно єдиним та консолідованим блоком у захисті союзників

"Я вважаю, що Володимир Путін добре розуміє: НАТО надзвичайно єдине та консолідоване у нашій відданості захисту союзників. Я переконаний, що він розуміє значущість Статті 5, і він знає, що ми всі дуже серйозно ставимося до її положень", – сказав чиновник альянсу.

На думку співрозмовника, хоча Путін може казати, що він готовий до війни з Європою, часто буває так, що він говорить те, що потім виявляється неправильним. Високопосадовець НАТО додав, що ні в якому разі не вірить, що глава Кремля реально готовий до війни з Європою.

"При цьому він не готовий до війни з Європою не тому, що Росія не виробляє багато військової техніки, і не тому, що у Росії немає військового потенціалу та економічної могутності, щоб насправді вести такий конфлікт", – пояснив він.

Причина радше у тому, що НАТО робить для захисту понад мільярда людей щодня, адже цей військово-політичний блок й досі без сумніву є найсильнішим альянсом, який коли-небудь існував у світі.

"Росія не має достатньої кількості військ або можливостей, щоб реально перемогти у військовому сенсі", – резюмував високопосадовець НАТО.

