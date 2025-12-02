Угрожал обстрелами Украине, а Европе войной: главные заявления Путина перед встречей с представителями Трампа

Глава РФ высказал угрозы в адрес морских судов, принадлежащих партнерам Украины

Во вторник, 2 декабря, глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений на пресс-конференции. Он не обошелся без угроз в адрес Украины и Европы.

Слова руководителя Кремля цитируют российские СМИ. Он пообещал еще больше бомбить портовые города и заявил, что Россия готова к войне с Европой.

"РФ в ответ на атаки на танкеры в Черном море усилит удары по украинским портам и судам, которые заходят в них", — заявил Путин.

Он также добавил, что Россия якобы может "отрезать Украину от моря, если Киев продолжит пиратство против российских судов". По всему было видно, что Путин просто в ярости из-за уничтожения СБУ танкеров теневого флота.

Глава Кремля не забыл и о партнерах Украины. Он заявил, что если атаки будут продолжаться, Москва рассмотрит возможность мер против судов из стран, которые помогают Киеву.

"РФ действует в Украине хирургическим способом, это не война в прямом смысле слова", — сделал Путин абсурдное заявление на фоне ежедневных неизбирательных обстрелов украинских городов.

Глава РФ также обратился к ЕС заявив, что Москва готова к войне с Европой "прямо сейчас", если та начнёт войну.

По словам Путина, Европа якобы сама вывела себя из украинского урегулирования. У европейцев якобы нет мирной повестки и сейчас они лишь "мешают усилиям американской стороны" по урегулированию, добавил глава государства-агрессора. В то же время он заявил, что Европа может вернуться в украинское урегулирование, если признает реалии на земле.

"Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно", — сказал глава Кремля.

Российский диктатор уже традиционно оскорблял руководство Украины. Он утверждал, что оно "как будто живет на другой планете". Также Путин заявил, что "Киеву не до текущих дел в экономике и на фронте, он занимается выклянчиванием денег".

Что касается ситуации на фронте, глава РФ высказался о том, что Покровск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он якобы полностью находится в руках российской армии.

"Купянск-Узловой будет полностью освобожден через несколько дней", — заявил Путин.

Напомним, что в Генеральном штабе ВСУ буквально несколько часов назад разъяснили текущую обстановку на передовой. В Генштабе отметили, что украинские подразделения продолжают оборонительные операции в Покровске, Волчанске и Купянске. Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов не соответствуют реальности и нацелены на воздействие на участников международных переговоров.

Напомним, самолет с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлился в московском аэропорту "Внуково". Американская делегация прибыла в Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако начало встречи, анонсированное на 16:00, задерживается.