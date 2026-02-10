Рус

У Києві погіршилася якість повітря. Де найбрудніше і чи стане гірше (карта)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Якість повітря в Києві Новина оновлена 10 лютого 2026, 09:47
Якість повітря в Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Є щонайменше шість локацій з високим рівнем забруднення

У Києві у вівторок, 10 лютого, зафіксували значне забруднення повітря. У деяких районах рівень сягає критичного червоного рівня.

Про це свідчать дані порталу SaveEcoBot. Станом на 9:00 є лише три зони з безпечним зеленим рівнем забруднення.

Так, середнє значення рівня забруднення повітря в столиці становить 104 AQI PM2.5. Найзабрудненішими районами є:

  • Голосіївський 138 AQI PM2.5
  • Дарницький 129 AQI PM2.5
  • Подільський 128 AQI PM2.5
  • Святошинський 120 AQI PM2.5
  • Деснянський 119 AQI PM2.5
  • Печерський 93 AQI PM2.5
  • Шевченківській 82 AQI PM2.5
  • Оболонський 73 AQI PM2.5
  • Солом'янський 53 AQI PM2.5
Якість повітря в Києві 10 лютого
Якість повітря в Києві 10 лютого. Дані: SaveEcoBot

Однак є вулиці, де зафіксовано значне забруднення, що сягає червоного рівня від 154 до 163 AQI PM2.5. Портал зазначає, що наразі в Києві майже немає вітру, що може погіршувати ситуацію з повітрям.

Якість повітря в Києві 10 лютого
Де найбрудніше повітря в Києві. Дані: SaveEcoBot
Якість повітря в Києві 10 лютого
Якість повітря в Києві 10 лютого. Дані: SaveEcoBot

Водночас, за даними Ventusky, швидкість руху повітря в Києві складає 7 км/год, напрямок південний. Ймовірніше, враховуючи силу вітру та напрямок, ситуація з якість повітря може покращитись вже до вечора. Однак разючих змін без великих поривів можна не чекати.

Вітер в Києві 10 лютого
Вітер в Києві 10 лютого. Дані: Ventusky

Додамо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці у найбільш забруднених районах. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують в Києві у березні.

Теги:
#Київ #Повітря #Якість повітря #Забруднення повітря