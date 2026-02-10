У Києві погіршилася якість повітря. Де найбрудніше і чи стане гірше (карта)

Є щонайменше шість локацій з високим рівнем забруднення

У Києві у вівторок, 10 лютого, зафіксували значне забруднення повітря. У деяких районах рівень сягає критичного червоного рівня.

Про це свідчать дані порталу SaveEcoBot. Станом на 9:00 є лише три зони з безпечним зеленим рівнем забруднення.

Так, середнє значення рівня забруднення повітря в столиці становить 104 AQI PM2.5. Найзабрудненішими районами є:

Голосіївський 138 AQI PM2.5

Дарницький 129 AQI PM2.5

Подільський 128 AQI PM2.5

Святошинський 120 AQI PM2.5

Деснянський 119 AQI PM2.5

Печерський 93 AQI PM2.5

Шевченківській 82 AQI PM2.5

Оболонський 73 AQI PM2.5

Солом'янський 53 AQI PM2.5

Якість повітря в Києві 10 лютого. Дані: SaveEcoBot

Однак є вулиці, де зафіксовано значне забруднення, що сягає червоного рівня від 154 до 163 AQI PM2.5. Портал зазначає, що наразі в Києві майже немає вітру, що може погіршувати ситуацію з повітрям.

Де найбрудніше повітря в Києві. Дані: SaveEcoBot

Якість повітря в Києві 10 лютого. Дані: SaveEcoBot

Водночас, за даними Ventusky, швидкість руху повітря в Києві складає 7 км/год, напрямок південний. Ймовірніше, враховуючи силу вітру та напрямок, ситуація з якість повітря може покращитись вже до вечора. Однак разючих змін без великих поривів можна не чекати.

Вітер в Києві 10 лютого. Дані: Ventusky

Додамо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці у найбільш забруднених районах. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують в Києві у березні.