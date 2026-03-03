Очереди на месяцы вперед: как Меморандум NAUDI увеличивает возможности для реабилитации военных

Военнослужащие, проходящие реабилитацию, имеют особые потребности

В понедельник, 2 марта, в больнице "Обериг" состоялось подписание Меморандума между клиникой и NAUDI — Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины — об участии в программе реабилитации тяжелораненых. Документ предусматривает расширение возможностей лечения и увеличение количества пациентов, которые смогут получать стационарную помощь.

На мероприятии побывал "Телеграф", который пообщался с руководительницей центра лечения и реабилитации военных Владиславой Романюк. Она сообщила, что сотрудничество позволит существенно увеличить количество мест для госпитализации.

"Вместе с нашими новыми партнерами мы увеличиваем количество мест, увеличиваем на значительное количество. То есть это такой большой шаг для нас. И это, конечно, с нашей стороны ответственность, нужно быть готовым к выполнению этой работы и быть на определенном уровне подготовки", — рассказывает врач.

Клиника "Оберіг" в Киеве / Ян Доброносов, "Телеграф"

Она подчеркивает: для пациентов подписанный Меморандум чрезвычайно важен, ведь в клинику приезжают раненые из всех госпиталей Украины, а в некоторых случаях очередь на госпитализацию расписана на несколько месяцев вперед.

"Но мы понимаем, что случаются ургентные случаи, когда помощь нужно оказывать здесь и сейчас. А когда этих мест и возможностей больше, то это всегда намного лучше в медицине, чем когда их нет", — рассказывает Владислава Романюк.

По ее словам, клиника специализируется на сложной стационарной реабилитации, и пациенты не могут проходить такое лечение амбулаторно или дома.

Это пациенты, которые должны быть под наблюдением, которые должны каждый день получать специализированную реабилитацию от эрготерапевтов, физических терапевтов, от речевых терапевтов, медикаментозную поддержку и, что случается очень часто, оперативные вмешательства Владислава Романюк

Владислава Романюк / Ян Доброносов, "Телеграф"

Она добавила, что значительная часть пациентов нуждается в высокоспециализированной хирургической помощи, в частности во вмешательствах, которые выполняются не во всех медучреждениях. По словам руководительницы центра, пациенты имеют разный уровень тяжести травм, однако преобладают сложные случаи.

"Это пациенты с абсолютно, скажем так, разным уровнем тяжести травм, но в основном, конечно, имеют место тяжелая черепно-мозговая травма, политравма, могут быть отдельные ампутации конечностей. Но все это является нашим спектром оказания помощи. Поэтому должны здесь только расширять этот спектр, становиться еще профессиональнее, потому что, к сожалению, война продолжается и она становится еще агрессивнее. Все новые технологии, которые мы видим, они дают еще более агрессивные повреждения", — подчеркивает Владислава Романюк.

