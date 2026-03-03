Черги на місяці вперед: як Меморандум NAUDI збільшує можливості для реабілітації військових

Військовослужбовці, які проходять реабілітацію, мають особливі потреби

У понеділок, 2 березня, у лікарні "Оберіг" відбулося підписання Меморандуму між клінікою та NAUDI — Національною асоціацією оборонної промисловості України — про участь у програмі реабілітації важкопоранених. Документ передбачає розширення можливостей лікування та збільшення кількості пацієнтів, які зможуть проходити стаціонарну допомогу.

На заході побував "Телеграф", який поспілкувався з керівницею центру лікування та реабілітації військових Владиславою Романюк. Вона повідомила, що співпраця дозволить суттєво збільшити кількість місць для госпіталізації.

"Разом з нашими новими партнерами ми збільшуємо кількість місць, збільшуємо на вагому кількість. Тобто це такий великий крок для нас. І це, звісно, з нашої сторони відповідальність, треба бути готовим для виконання цієї роботи і бути на певному рівні підготовки", – розповідає лікарка.

Клініка "Оберіг" у Києві/Ян Доброносов, "Телеграф"

Вона наголошує: для пацієнтів підписаний Меморандум є надзвичайно важливим, адже до клініки приїздять поранені з усіх госпіталів України, а в деяких випадках черга на госпіталізацію розписана на кілька місяців вперед.

"Але ми розуміємо, що трапляються ургентні випадки, коли допомогу треба надавати тут і зараз. А коли цих місць і можливостей більше, то це завжди набагато краще в медицині, ніж коли їх немає", – розповідає Владислава Романюк..

За її словами, клініка спеціалізується на складній стаціонарній реабілітації, і пацієнти не можуть проходити таке лікування амбулаторно або вдома..

Це пацієнти, які мають бути під спостереженнями, які мають кожного дня отримувати спеціалізовану реабілітацію від ерготерапевтів, фізичних терапевтів, від мовленевих терапевтів, медикаментозну підтримку та що є дуже частим, оперативні втручання Владислава Романюк

Владислава Романюк/Ян Доброносов, "Телеграф"

Вона додала, що значна частина пацієнтів потребує високоспеціалізованої хірургічної допомоги, зокрема втручань, які виконуються не в усіх медзакладах. За словами керівниці центру, пацієнти мають різний рівень тяжкості травм, однак переважають складні випадки.

"Це пацієнти з абсолютно, скажемо так, різним рівнем важкості травм, але в основному, звісно, має місце важка черепно-мозкова травма, політравма, можуть бути окремі ампутації кінцівок. Але все це є нашим спектром надання допомоги. Тому маємо тут тільки розширювати цей спектр, ставати ще професійнішими, тому що, на жаль, війна триває і вона стає ще агресивніше. Всі нові технології, які ми бачимо, вони дають ще більш агресивно агресивні пошкодження і тренування", – наголошує Владислава Романюк.

