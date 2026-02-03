В Украине скачки напряжения после атаки: что опаснее - высокие или низкие значения (разница)

Бытовая техника рассчитана на стандартные 220 В±10%

После очередного российского массированного обстрела Украины по всей стране фиксируют скачки напряжения в электросети. Они могут негативно повлиять на бытовую технику и даже вывести её из строя.

"Телеграф" рассказывает о том, чем опасно пониженное или повышенное напряжение в розетках. Так, по данным украинских Telegram-каналов, после российских обстрелов в части городов местные жители зафиксировали повышенное напряжение в сети.

Скачки напряжения в Украине. Фото - телеграм-канал "Тризуб"

Украинцев призывают временно прекратить использование электробриборов, дабы сохранить технику.

Почему скачки напряжения опасны

Бытовая техника рассчитана на стандартные 220 В±10%, то есть от 198 до 242 В. Во время атак на энергосистему и аварийных отключений напряжение может упасть до нула, а после вернутся с "прыжком" или наоборот пониженными значениями.

Низкое напряжение

Слишком низкое напряжение (менее 198 В) заставляет работать технику с двойной нагрузкой, компенсируя нехватку мощности. Поэтому перегреваются компрессоры холодильников, моторы стиральных машин или кулеры в компьютерах. В таком режиме работы техника может долго не прожить, но и не "умрет" сразу.

Высокое напряжение

Завышенные значения (250-300 В) могут сразу сжечь блок питания компьютера, микросхемы телевизора или внутренние модули другой техники. Более 270 – 300 В – мгновенная поломка, взрыв микросхем и запах гари.

