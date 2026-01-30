Запас денег на блекаут: украинцам объяснили, сколько наличных нужно иметь дома

Финансовая подушка во время кризисных ситуаций должна быть не большой, а продуманной

Во время блекаутов украинцам советуют не держать дома крупные суммы наличных денег. Для безопасности и повседневных нужд достаточно ограниченного резерва, тогда как основные средства лучше хранить на банковских картах.

Что нужно знать:

Инвестиционный банкир Сергей Фурса и экономист Тарас Козак сошлись во мнении, что наличные деньги нужны, но в ограниченном количестве.

Фурса, к примеру, советует держать дома сумму на один-два дня расхода.

"У вас должен быть кэш на один день. Этого вам предостаточно. Ваши расходы на один день, может, два дня. А все остальное должно быть на карте", — говорит он.

В то же время Козак отметил, что небольшая сумма наличными должна быть именно в случае ухудшения ситуации с электроснабжением. При эт ом основные средства он советует держать на карте или использовать финансовые инструменты, позволяющие защититься от инфляции.

Таким образом, банковская карта остается самым безопасным и удобным способом хранения денег даже во время блекаутов. А если говорить о наличных деньгах, то они нужны только в минимальном количестве — максимум несколько тысяч гривен.

