Запас денег на блекаут: украинцам объяснили, сколько наличных нужно иметь дома

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Автор
Деньги
Деньги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Финансовая подушка во время кризисных ситуаций должна быть не большой, а продуманной

Во время блекаутов украинцам советуют не держать дома крупные суммы наличных денег. Для безопасности и повседневных нужд достаточно ограниченного резерва, тогда как основные средства лучше хранить на банковских картах.

Что нужно знать:

  • Украинцам советует иметь наличку на один-два дня расходов
  • Основные средства лучше держать на карте или в инструментах, защищающих от инфляции
  • Банковская карта остаётся самым безопасным и удобным способом хранения денег

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Наличные, карточка или биткоин: назван худший способ хранения сбережений во время войны".

Инвестиционный банкир Сергей Фурса и экономист Тарас Козак сошлись во мнении, что наличные деньги нужны, но в ограниченном количестве.

Фурса, к примеру, советует держать дома сумму на один-два дня расхода.

"У вас должен быть кэш на один день. Этого вам предостаточно. Ваши расходы на один день, может, два дня. А все остальное должно быть на карте", — говорит он.

В то же время Козак отметил, что небольшая сумма наличными должна быть именно в случае ухудшения ситуации с электроснабжением. При эт ом основные средства он советует держать на карте или использовать финансовые инструменты, позволяющие защититься от инфляции.

Таким образом, банковская карта остается самым безопасным и удобным способом хранения денег даже во время блекаутов. А если говорить о наличных деньгах, то они нужны только в минимальном количестве — максимум несколько тысяч гривен.

Где лучше хранить деньги
Где лучше хранить деньги. Инфографика "Телеграф"

