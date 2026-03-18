Землетрясения в Украине будут, но… Сейсмолог объяснил, ждать ли больших разрушений

Несмотря на большое количество активных зон, мощные катаклизмы в Украине почти невозможны

На территории Украины есть несколько сейсмически активных поясов. Именно поэтому время от времени происходят землетрясения, но их мощность вряд ли может повлечь за собой катастрофические разрушения.

Также эти явления не представляют прямой угрозы жизни людей. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Института геофизики им. С.И.Субботина НАН Украины, кандидат физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины, сейсмолог Александр Кендзера.

Могут ли проснуться "спящие" вулканы?

По словам ученого, сейчас реальной угрозы извержения спящих вулканов в Украине нет. Однако ничего не гарантирует, что подобная угроза не может возникнуть в будущем.

"На Закарпатье протянулся вулканический хребет из гор Тупый, Кук, Бужора, Анталовецкая Поляна. Замок Паланок стоит в Мукачево на потухшем вулкане. Но такой ситуации как с Везувием в Италии в Украине нет и не будет. А небольшие землетрясения, связанные с изменением рельефа, особенностью тектоники, с выветриванием были и будут в будущем. Но такие землетрясения, как правило, не вызывают ничего, кроме инженерных каких-то аварий. Одним словом, в Украине есть несколько активных поясов. К этим поясам землетрясения Карпат и Прикарпатья не относятся", — сказал Кендзера.

Он пояснил, что в таких геологических условиях, как в Украине, землетрясения обязательно будут. Но они не способны вызвать масштабные разрушительные последствия.

"Старуня и Гвизд — это известные вулканы, которые в основном выбрасывают горячую грязь, которую можно использовать в медицине. Ни тектоника, ни наличие быстрых перемещений тектонических блоков не свойственны этой части земной коры. И в таком случае можем говорить, что землетрясения были и будут, но они не могут быть столь велики, чтобы угрожать людям. Потому что случайное возмущение в том или ином месте тектонической активности может, конечно, привести к очень неприятным последствиям, но это настолько редкое явление, что оно в картах всеобщей и детальной сейсмической регистрации не фигурирует", — отметил ученый.

Вулкан Старуня на карте

В Старуне можно увидеть постоянно горящий газовый фонтан. Фото andy-travel.com.ua

Грязевой кратер в Старуне. Фото andy-travel.com.ua

По его словам, термальные источники в Берегово на Закарпатье вряд ли станут причиной для активизации вулканов в Украине. Там возможны землетрясения, но не большой силы и интенсивности.

"Это может быть активным в тектоническом отношении территории Прикарпатья, сами Карпаты, а Закарпатье тем более. И повсюду там могут быть землетрясения, но землетрясения небольшие, которые напрямую людям не угрожают", — сказал Кендзера.

Опасен ли вулкан Карадаг?

Он добавил, что даже спящий вулкан Карадаг в Крыму не представляет большой угрозы. Но обусловленные его активностью землетрясения могут оказаться опасными.

"Землетрясения, происходящие в Крыму, относятся к мощному сейсмоактивному поясу планеты. А вулкан Карадаг, что в Крыму, он хоть и большой, и в 1927 году, встряхнул все побережье, разрушил несколько важных домов, но он был слабее землетрясений, возникающих вокруг Тихоокеанского огненного кольца. В зоне Вранча, что, конечно, ближе к Украине, возникают время от времени землетрясения. В прошлом столетии таких землетрясений было пять, их отнесли к землетрясениям средней мощности", – пояснил Кендзера.

Спящий вулкан Карадаг. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сто лет назад Крым существенно пострадал от землетрясения. Данные исторических наблюдений показывают, что вскоре он может повториться. В зоне риска — прибрежные районы Черного моря, в частности в Украине — Одесская, Николаевская, Херсонская и Крым.