К вам может "прилипнуть" несчастье: что категорически нельзя делать в праздник 19 марта

Катерина Любимова
Церковный праздник 19 марта
Не стоит 19 марта игнорировать основных традиций и запретов

В четверг, 19 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. По старому стилю этот праздник припадал на 1 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святые мученики Хрисанф и Дария — христианские святые, супруги, которые приняли мученическую смерть за веру во II веке. Их почитают за стойкость и преданность Христу.

Что можно делать 19 марта:

  • Сегодня обращаются с молитвами к святым Дарье и Хрисанфу, просят о сохранении любви и верности в семье, о здоровье родных и о помощи в воспитании детей;
  • Хозяйки в этот день готовили вкусный пирог и приглашали гостей. Считалось, что это привнесет удачу в дом;
  • 19 марта – удачный день для лечения, операций и любых медицинских процедур.
Традиции и запреты 19 марта
Что нельзя делать 19 марта:

  • В этот день нельзя думать о плохом, чтобы не "запачкаться" негативом;
  • Категорически запрещается начинать важные новые дела — они могут закончиться неудачей и бедами;
  • Нельзя разрушать гнезда птиц и рубить деревья, на которых они обосновались. Также запрещено резать на мясо домашнюю птицу;
  • Сегодня важно быть аккуратными, избегать грязной одежды и обуви, чтобы не "запятнать" себя;
  • Не стоит в этот день ссориться и не проявлять злость, потому что негативные эмоции могут "прилипнуть" и привлечь несчастья;
  • Не занимайте чужие вещи и деньги — это может привести к финансовым потерям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2026 году. Что категорически нельзя делать в этот день.

