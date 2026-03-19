К вам может "прилипнуть" несчастье: что категорически нельзя делать в праздник 19 марта

Не стоит 19 марта игнорировать основных традиций и запретов

В четверг, 19 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Хрисанфа и Дарии. По старому стилю этот праздник припадал на 1 апреля.

Об истории праздника, а также о главных традициях и запретах этого дня.

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святые мученики Хрисанф и Дария — христианские святые, супруги, которые приняли мученическую смерть за веру во II веке. Их почитают за стойкость и преданность Христу.

Что можно делать 19 марта:

Сегодня обращаются с молитвами к святым Дарье и Хрисанфу, просят о сохранении любви и верности в семье, о здоровье родных и о помощи в воспитании детей;

Хозяйки в этот день готовили вкусный пирог и приглашали гостей. Считалось, что это привнесет удачу в дом;

19 марта – удачный день для лечения, операций и любых медицинских процедур.

Традиции и запреты 19 марта

Что нельзя делать 19 марта:

В этот день нельзя думать о плохом, чтобы не "запачкаться" негативом;

Категорически запрещается начинать важные новые дела — они могут закончиться неудачей и бедами;

Нельзя разрушать гнезда птиц и рубить деревья, на которых они обосновались. Также запрещено резать на мясо домашнюю птицу;

Сегодня важно быть аккуратными, избегать грязной одежды и обуви, чтобы не "запятнать" себя;

Не стоит в этот день ссориться и не проявлять злость, потому что негативные эмоции могут "прилипнуть" и привлечь несчастья;

Не занимайте чужие вещи и деньги — это может привести к финансовым потерям.

