Ход Зеленского: новое заявление по энергетическому перемирию

РФ переключила фокус внимания на железные дороги и логистику

Украина согласилась на "энергетическое перемирие" России, однако при отсутствии атак со стороны Кремля. Киев уже с 30 января не наносил ударов по российским энергообъектам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина будет придерживаться договоренности зеркально к России.

Что нужно знать:

С 30 января началось двухдневное перемирие, на которое согласился Кремль

Трамп призвал Москву к неделе воздержание от ударов по энергообъектам Украины

Россия сосредоточила атаки на логистике и железнодорожных узлах

По словам Зеленского, 30 января началось "энергетическое перемирие". С ночи не было ударов по энергообъектах, кроме атаки в Донецкой области на газовую инфраструктуру. Однако видно, что Россия сосредоточила дроны на других целях — логистике и узловых станциях.

Несмотря на перемирие, в течение дня 30 января Украину атаковали дроны. Взрывы раздавались на Днепропетровщине, Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.

"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное. Американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодняшний день отсчет начался. Зависит от партнеров, конечно, – от Соединенных Штатов, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам", — говорит Зеленский.

Напомним, что 30 января в Кремле заявили, что готовы пойти на предложенное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие", чтобы создать основу для предстоящих переговоров. Однако вместо "недели тишины" Украина получит всего два дня — до 1 февраля.

При этом уже с 1 февраля территорию нашей страны накроют сильные морозы. Местами они будут достигать -26 градусов, что при атаках и отключениях света будет тяжелым периодом для украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 февраля должны проходить переговоры между Украиной и Россией. Представителей США скорее всего там не будет.