Ход Зеленского: новое заявление по энергетическому перемирию
РФ переключила фокус внимания на железные дороги и логистику
Украина согласилась на "энергетическое перемирие" России, однако при отсутствии атак со стороны Кремля. Киев уже с 30 января не наносил ударов по российским энергообъектам.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина будет придерживаться договоренности зеркально к России.
Что нужно знать:
- С 30 января началось двухдневное перемирие, на которое согласился Кремль
- Трамп призвал Москву к неделе воздержание от ударов по энергообъектам Украины
- Россия сосредоточила атаки на логистике и железнодорожных узлах
По словам Зеленского, 30 января началось "энергетическое перемирие". С ночи не было ударов по энергообъектах, кроме атаки в Донецкой области на газовую инфраструктуру. Однако видно, что Россия сосредоточила дроны на других целях — логистике и узловых станциях.
Несмотря на перемирие, в течение дня 30 января Украину атаковали дроны. Взрывы раздавались на Днепропетровщине, Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.
"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное. Американская сторона говорила об удержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодняшний день отсчет начался. Зависит от партнеров, конечно, – от Соединенных Штатов, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам", — говорит Зеленский.
Напомним, что 30 января в Кремле заявили, что готовы пойти на предложенное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие", чтобы создать основу для предстоящих переговоров. Однако вместо "недели тишины" Украина получит всего два дня — до 1 февраля.
При этом уже с 1 февраля территорию нашей страны накроют сильные морозы. Местами они будут достигать -26 градусов, что при атаках и отключениях света будет тяжелым периодом для украинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 февраля должны проходить переговоры между Украиной и Россией. Представителей США скорее всего там не будет.