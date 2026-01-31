Действительно ли в Украине случился блэкаут: что это такое и что со светом сейчас

Энергетики работают над возобновлением электроснабжения

В субботу, 31 января, в Украине ввели экстренные отключения, которые многие назвали блэкаутом. На самом деле, ограничение электричества задело несколько областей и не длилось долго.

Об этом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в материале "Телеграфа": Кишинев в темноте, а по Украине — экстренные отключения: эксперт объяснил, почему внезапно "легли" сети.

Что нужно знать:

Называть блэкаутом экстренные или аварийные отключения не правильно

Причиной аварийной ситуации стал сбой на одной из АЭС

По словам Рябцева, сейчас в Украине нет блэкаута, ситуация остается контролируемой. Есть экстренные отключения только в трех областях, не на всей территории страны. Это один из ключевых моментов.

"Три области — это не вся Украина, ведь свет есть во многих регионах и даже на левом берегу Украины", — говорит эксперт.

Он отмечает, что причиной экстренных отключений стал полный сбой одного из блоков Хмельницкой АЭС. После этого другие станции были вынужденно разгружены, потому что некуда было передавать мощность. Это привело к падению напряжения в сети и отключению потребителей.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, по состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей.

Что такое блэкаут и когда он был в Украине

Блэкаут — это масштабная системная авария в энергосистеме, которая приводит к полному или частичному обесточиванию больших территорий, городов или стран. Главная черта блэкаута – это внезапное прекращение электроснабжения, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Оно сопровождается отсутствием интернета, мобильной связи, остановкой электрического транспорта, водоснабжения и работы банкоматов.

Блэкаут в Харькове. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Впервые в Украине произошел настоящий блэкаут 23 ноября 2022 года. Тогда в результате массированных атак России энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Фактически сеть разделилась на островки, АЭС остановили работу. В течение 24-25 ноября 2022 энергетики постепенно заживляли критическую инфраструктуру, а затем бытовых потребителей.

То есть фактически блэкаутом можно называть ситуацию, когда света нет в каком-нибудь регионе или городе полностью, что приводит к отсутствию работы водоканала, интернета и мобильной связи. Сейчас такой ситуации в Украине нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как морозы усугубит дефицит электричества и когда ослабят графики.