Чи справді в Україні стався блекаут: що це таке та що зі світлом зараз

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

У суботу, 31 січня, в Україні запровадили екстрені відключення, які чимало людей назвали блекаутом. Насправді обмеження електрики заділо кілька областей та не тривало довго.

Про це експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів у матеріалі "Телеграфу": Кишинів у темряві, а по Україні — екстрені відключення: експерт пояснив, чому раптово "лягли" мережі.

Що треба знати:

Називати блекаутом екстрені чи аварійні відключення не правильно

Причиною аварійної ситуації став збій на одній з АЕС

За словами Рябцева, наразі в Україні немає блекауту, ситуація залишається контрольованою. Є екстрені вимкнення лише в трьох областях, не на всій території країни. Це один з ключових моментів.

"Три області — це не вся Україна, адже світло у багатьох регіонах та навіть на лівому березі України", — каже експерт.

Він наголошує, що причиною екстрених відключень став повний збій одного з блоків Хмельницької АЕС. Після цього інші станції були вимушено розвантажені, бо не було куди передавати потужність. Це призвело до падіння напруги в мережі і до вимкнення споживачів.

Додамо, що за даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на 14.00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів.

Що таке блекаут і коли він був в Україні

Блекаут — це масштабна системна аварія в енергосистемі, яка призводить до повного або часткового знеструмлення великих територій, міст чи країн. Головна риса блекауту — це раптове припинення електропостачання, що може тривати від кількох годин до кількох діб. Воно супроводжується відсутністю інтернету, мобільного зв'язку, зупинкою електричного транспорту, водопостачання та роботи банкоматів.

Блекаут у Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вперше в Україні стався справжній блекаут 23 листопада 2022 року. Тоді внаслідок масованих атак Росії енергетична інфраструктура отримала значні пошкодження. Фактично мережа розділилась на "острівці", АЕС зупинили роботу. Протягом 24-25 листопада 2022 року енергетики поступово заживлювали критичну інфраструктуру, а потім побутових споживачів.

Тобто фактично блекаутом можна називати ситуацію, коли світла немає в якомусь регіоні чи місті повністю, що призводить до відсутності роботи водоканалу, інтернету та мобільного зв'язку. Наразі такої ситуації в Україні немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як морози посилять дефіцит електрики і коли послаблять графіки.