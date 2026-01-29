"Энергетическое перемирие" без подтверждений: что стоит за российскими вбросами

Насколько вбросы правдивы, станет понятно в течение нескольких дней

С утра 29 января в украинских социальных сетях распространяются российские сообщения о начале так называемого "энергетического перемирия", в рамках которого ни Москва, ни Киев не могут наносить удары по критической инфраструктуре друг друга. И хотя для Украины, энергетическая система которой значительно подвергается российским обстрелам, перспектива такого процесса кажется более чем необходимой, правдивость таких сообщений ставится под значительное сомнение.

"Телеграф" расскажет все, что известно об очередном раунде "перемирия", а также сообщит, действительно ли оно возможно в сложившихся условиях.

Что такое энергетическое перемирие

По сообщению российских источников, распространяемым их военкорами, для Вооруженных сил РФ якобы был введен запрет на нанесение ударов по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Позже появились заявления о том, что такой же запрет действует и на удары по территории РФ.

Ограничения якобы начали работать с семи часов утра по московскому времени – для Украины это шесть.

Информация о якобы "энергетическом перемирии" от россиян

Пока ни одна сторона – ни представители власти Украины, ни россияне – не подтвердили или не опровергли эту информацию официально. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов заявил, что пока не может комментировать этот вопрос.

Тем временем Алексей Кулеба, министр развития общин и территорий Украины, сообщил, что Украина ожидает новый массированный обстрел – все службы, в частности ГСЧС и ВСУ, готовятся к началу сильных морозов, когда, вероятно, и будет нанесен удар.

При этом, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас в четверг, 29 января, заявила, что россияне несерьезно относятся к происходящим в ОАЭ переговорам и на которых и должны быть достигнуты договоренности по этому прекращению огня. Она также подчеркнула, что россияне лишь притворяются вовлеченными, пока наносят удары по критической инфраструктуре с целью "заморозить украинцев".

"По состоянию на сейчас я не видел каких-либо официальных комментариев со стороны Украины, что мы достигли такого перемирия. И, более того, я даже не слышал, что к нему готовятся, что мы в каком-то процессе. Были слухи. Но не более. От наших должностных лиц, что мы готовимся, что будет соглашение, такого не было", — говорит "Телеграфу" Иван Ступак, военный аналитик, экс-сотрудник СБУ.

Как объясняет эксперт, существует немало предположений относительно мотивов появления таких вбросов: расслабить украинцев, а затем нанести удары, когда никто не будет этого ожидать; или сделать так, чтобы Силы обороны Украины нарушили это перемирие, после чего их можно будет обвинить в несоблюдении соглашения.

Но, в целом, я не доверяю этому. Откровенно скажу, оно может быть сегодня, а завтра утром уже будут новые атаки и никто никого уже не будет спрашивать, было перемирие или нет Иван Ступак

Иван Ступак

Иного мнения придерживается военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он считает, что появление этой информации может быть контролируемым вбросом, который нужен для замера общественного мнения и политических сил относительно такого перемирия.

"Сам факт возможности энергетического перемирия свидетельствует о продолжении переговорного процесса. На последних встречах в Абу-Даби решался довольно интересный спектр вопросов. Это, в первую очередь, прекращение огня и вопросы, связанные с верификацией нарушения режима прекращения огня.

То есть, факт нелокального перемирия, энергетического, хлебного, можно называть их как угодно — обсуждается. И именно это энергетическое перемирие будет лакмусовой бумажкой, демонстрирующей готовность обеих сторон к продолжению мирного диалога", — объясняет он "Телеграфу". Кроме того, эксперт считает, что этот момент могли спровоцировать американские партнеры в момент продолжения переговорного процесса и политического давления на обоих его участников — Россию и Украину.

Возможно ли такое перемирие сейчас

Очевидно, Россия успешно выполняет свою задачу по разрушению критической инфраструктуры Украины — только в Киеве экстренные графики отключения света, связанные с тяжелыми последствиями обстрелов, действуют с середины января. Поэтому непонятно, действительно ли Москва в таких условиях готова отказываться от ударов по критической инфраструктуре?

Иван Ступак считает, что это вряд ли коррелирует с реальностью. В Санкт-Петербурге и Москве нет проблем с отоплением, а кризис, связанный с дефицитом топлива, россиянам удалось преодолеть.

"Да, Белгород замерзает, Брянск замерзает. Но даже если 90% России будет замерзать, это влиять вообще не будет. Для них ситуация более привлекательна, потому что замерзает Киев — столица, здесь и дипломатические учреждения, и органы власти, и вообще для них это просто невероятный подарок. Как по мне, им вообще не с руки останавливать атаки по энергосистеме", — говорит он.

Единственным возможным аргументом, который может остановить россиян — атаки украинских дронов по "теневому флоту", по Черному и Балтийскому морям с целью блокирования возможностей вывоза российской нефти.

"Тогда, действительно, это может быть болезненным аргументом. Потому что удары по российским НПЗ не приносят никаких результатов. Был период, когда в середине лета эти атаки возобновились, и потом был сентябрь со страшными очередями у россиян, и в Крыму, и про "20 литров в одни руки", а потом это все исчезло. Они действительно переориентировали свои производственные мощности и топлива сейчас более чем достаточно. И наши удары, к сожалению, не приносят того эффекта, на который мы рассчитывали", — подытоживает он.

Дмитрий Снегирев в свою очередь подчеркивает, что совокупность известных данных говорит о том, что стороны пытаются искать алгоритм дальнейших действий по прекращению фазы активных боевых действий.

Дмитрий Снегирев

"И это касается как раз возможности остановки обстрелов критической инфраструктуры. А для российской стороны это — удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим предприятиям и предприятиям газо- и нефтедобычи", — говорит он.

Показательным эксперт называет и тот факт, что украинская делегация во время последних переговорных процессов ставила вопрос как раз относительно энергетического перемирия с аргументами о том, что из-за критического состояния энергетики этот террор используется Россией как элемент военно-политического давления.

Соответственно, если перемирие действительно будет работать, то это свидетельствует о том, что российская сторона потеряла довольно существенный элемент давления на украинскую и американскую сторону, то есть вынуждена была отказаться от собственной тактики ведения переговорного процесса. И, кстати, сам факт возможного энергетического перемирия опровергает другие российские информационные операции по поводу того, что Россия непоколебима в своей позиции относительно окончания войны в Украине, опровергает непоколебимость позиции российского диктатора и, соответственно, всей так называемой переговорной делегации Дмитрий Снегирев

А кто будет следить?

Даже при возможности официального начала такого перемирия, слепо доверять россиянам будет означать ставить себя в шаткое положение, ведь по опыту предыдущих подобных инициатив украинцы хорошо понимают "надежность" таких договоренностей. Соответственно, для надежности стоит привлекать международный мониторинг. Дмитрий Снегирев утверждает, что он будет существовать в любом случае.

"Он существует, учитывая совокупную спутниковую компоненту и наших европейских партнеров, и Соединенных Штатов. В условиях глобального мира невозможно скрыть пуск аэродинамических или аэробаллистических средств поражения. Это всё отслеживается в любом случае в режиме онлайн. И любые нарушения возможного перемирия будут свидетельствовать о недоговороспособности конкретной из сторон. А это повлечет за собой дальнейшее давление со стороны американских партнеров", — считает он.

Если нарушения будут зафиксированы с российской стороны, то вполне вероятным можно считать усиление экономического давления — дальнейшие операции в отношении "теневого флота", ограничение возможностей банковского сектора страны-оккупанта.

"Там ряд факторов, влияющих на настроения американской стороны и, главное, там есть действенные инструменты давления на Российскую Федерацию, о чем свидетельствует дефицит бюджета на уровне 2,6% от ВВП, рост расходной части бюджета более чем на 6%. Эти факторы свидетельствуют о том, что совокупность действий украинской и американской стороны довольно чувствительно ударили по российской экономике. Поэтому мы можем говорить о том, что мониторинг будет происходить и будут происходить дальнейшие уже действия с учетом мониторинга возможных нарушений", — подытоживает он.

Напротив, Иван Ступак считает, что даже с применением внешнего мониторинга доверять России с любым перемирием не стоит.

"Будет внешний мониторинг, окей, скажут, что что-то залетело с территории России. Россияне скажут: "Это не мы, это украинцы. Это все была провокация". Они же выводят всё в ранг абсурда. Поэтому каким-то образом привлечь их к ответственности — никаких аргументов действительно нет", — говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Институт изучения войны в своем последнем отчете сообщил о продвижении украинских войск в районе Покровска. Бои за город продолжаются с октября 2025 года — Россия сосредоточила на этом направлении более 140 тысяч военных, что составляет около четверти всей группировки в Украине. В конце ноября Кремль заявлял о якобы захвате Покровска, однако эту информацию опровергли украинские Силы обороны и независимые аналитики.