Хід Зеленського: нова заява щодо енергетичного перемир'я

РФ переключила фокус уваги на залізницю та логістику

Україна погодилась на "енергетичне перемир'я" Росії, однак за умови відсутності атак з боку Кремля. Київ вже від 30 січня не завдав ударів по російських енергообʼєктах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна притримуватиметься домовленості дзеркально до Росії.

Що треба знати:

Від 30 січня почалось дводенне перемир'я, на яке погодився Кремль

Трамп закликав Москву до тижня утримання від ударів по енергооб'єктах України

Росія зосередила атаки на логістиці та залізничних вузлах

За словами Зеленського, 30 січня почалось "енергетичне перемир'я". Від ночі не було ударів по енергооб'єктах, окрім атаки в Донецькій області на газову інфраструктуру. Проте наразі видно, що Росія зосередила дрони на інших цілях — логістиці та вузлових станціях.

Попри перемир'я протягом дня 30 січня Україну атакували дрони. Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

"Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне. Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", — каже Зеленський.

Нагадаємо, що 30 січня в Кремлі заявили, що готові піти на запропоноване президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я", аби створити підґрунтя до майбутніх переговорів. Однак замість "тижня тиші" Україна отримає всього два дні — до 1 лютого.

При цьому вже з 1 лютого територію нашої країни накриють сильні морози. Подекуди вони сягатимуть до -26 градусів, що за умови атак та відключень світла буде важким періодом для українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 лютого мають відбуватись переговори між Україною та Росією. Представників США ймовірніше там не буде.