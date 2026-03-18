В Украине есть улица генерала Залужного. Раньше прославляла советского полководца

"Железный генерал" имеет свой топоним в западной части страны

Улица генерала Залужного и переулок с таким же названием есть в Хмельницкой области. Так они были переименованы в 2022 году в рамках декоммунизации и дерусификации.

Улица и переулок генерала Залужного расположены в поселке Старая Синява Хмельницкой области. В 2022 году местные депутаты поддержали переименование почти 80 улиц и переулков в населенных пунктах общины, названия которых были связаны с пропагандой тоталитарных режимов или их деятелей.

Улица и переулок, названные в честь эксголовкома ВСУ Валерия Залужного, ранее имели названия в честь советского полководца Георгия Жукова. На момент переименования Валерий Залужный был действующим главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В 2024 президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку. Однако "железный генерал" навсегда остался в памяти украинцев тем, кто помог Украине выстоять в самые трудные первые дни, месяцы и годы войны.

Валерий Залужный

Старая Синява — поселок городского типа и центр Старосинявской поселковой территориальной общины Хмельницкой области. Там проживают около 6 тысяч человек. Поселок расположен на реке Икве, в 12 км от железнодорожной станции Адамполь на линии Староконстантинов I – Калиновка.

Стела при въезде в поселок Старая Синява

