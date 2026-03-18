Без "зайчиков" и "котиков": как на украинском правильно называть любимого человека

Одна ошибка – и обращение звучит неестественно

Многие украинцы сталкиваются с неожиданной проблемой — как нежно обращаться к любимому человеку без привычных выражений, а тем более "крашей". Украинский язык имеет богатый арсенал ласковых слов.

"Телеграф" предлагает подборку нежных обращений. Заметьте, от "зайчиков" и "котиков" отказываться не обязательно. Есть простой способ сделать их более естественными на украинском: добавить суффикс -еня: зайченя, кошеня.

Традиционные украинские обращения

Украинская культура выработала свои нежные формы, веками звучащие в песнях и литературе. В них часто любимого человека сравнивают с природой, птицами и небесными явлениями.

К женщинам:

ясочка (в словарях, в частности в украинско-русских, "ясочка" толкуется именно как нежное обращение к женщине и синоним "солнышко", "звездочка", "ласточка").

ластівочка

серденько

лебедонька / лебідка

пташка

горличка

кралечка

крихітка

кохана

миленька.

К мужчинам:

голуб мій

жайворонок

солоденький

коханий

любий

чорнобривий.

"Сонце низенько, вечір близенько, Вийди до мене, моє серденько!", — поется в песне, которую написал Иван Котляревский. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!" — писал Степан Васильченко.

Интересно, что слово "ясочка" когда-то также было синонимом названия животного "ласка", а также имело дополнительное значение. Как писала языковед Людмила Симоненко в журнале "Культура языка", "яской называют также звезду и все то, что блестит. По мнению некоторых этимологов, эти слова своим происхождением близки к глаголу яскрыться, то есть блестеть, сиять".

Как обращаться правильно: объяснение языковедов

Языковеды отмечают: важно не только что говорить, но и как. Филолог Ольга Васильева объясняет, что в украинском языке есть звательный падеж для существ, и именно он делает обращения естественными.

Например:

Если солнышко (как не существо), то "Сонечк о , заглянь у віконечко!"

(как не существо), то "Сонечк , заглянь у віконечко!" но как обращение к человеку, то сонечку.

Аналогично — серденько о части тела, а серденьку — когда обращаемся к любимому человеку.

