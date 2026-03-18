Без "зайчиков" и "котиков": как на украинском правильно называть любимого человека
Одна ошибка – и обращение звучит неестественно
Многие украинцы сталкиваются с неожиданной проблемой — как нежно обращаться к любимому человеку без привычных выражений, а тем более "крашей". Украинский язык имеет богатый арсенал ласковых слов.
"Телеграф" предлагает подборку нежных обращений. Заметьте, от "зайчиков" и "котиков" отказываться не обязательно. Есть простой способ сделать их более естественными на украинском: добавить суффикс -еня: зайченя, кошеня.
Традиционные украинские обращения
Украинская культура выработала свои нежные формы, веками звучащие в песнях и литературе. В них часто любимого человека сравнивают с природой, птицами и небесными явлениями.
К женщинам:
- ясочка (в словарях, в частности в украинско-русских, "ясочка" толкуется именно как нежное обращение к женщине и синоним "солнышко", "звездочка", "ласточка").
- ластівочка
- серденько
- лебедонька / лебідка
- пташка
- горличка
- кралечка
- крихітка
- кохана
- миленька.
К мужчинам:
- голуб мій
- жайворонок
- солоденький
- коханий
- любий
- чорнобривий.
"Сонце низенько, вечір близенько, Вийди до мене, моє серденько!", — поется в песне, которую написал Иван Котляревский. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!" — писал Степан Васильченко.
Интересно, что слово "ясочка" когда-то также было синонимом названия животного "ласка", а также имело дополнительное значение. Как писала языковед Людмила Симоненко в журнале "Культура языка", "яской называют также звезду и все то, что блестит. По мнению некоторых этимологов, эти слова своим происхождением близки к глаголу яскрыться, то есть блестеть, сиять".
Как обращаться правильно: объяснение языковедов
Языковеды отмечают: важно не только что говорить, но и как. Филолог Ольга Васильева объясняет, что в украинском языке есть звательный падеж для существ, и именно он делает обращения естественными.
Например:
- Если солнышко (как не существо), то "Сонечко, заглянь у віконечко!"
- но как обращение к человеку, то сонечку.
Аналогично — серденько о части тела, а серденьку — когда обращаемся к любимому человеку.
Ранее "Телеграф" предлагал проверить свои знания в том, как правильно говорить о Пасхе. Небольшой тест поможет с этим.