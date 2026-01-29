Туман и дождь сменятся резким похолоданием в Одессе: когда ждать до 18 мороза

Зима в Одессе еще "покажет зубы"

Одесса встречает конец месяца необычной для зимы погодой. Вместо мороза и снега в городе держится плюсовая температура.

Однако туман и гололед на дорогах создают опасные условия для водителей и пешеходов. Об этом предупреждают метеорологи.

29 января в Одессе ожидается облачная погода, без существенных осадков, местами возможен туман. По информации Укргидрометцентра, ветер будет южный 9–14 м/с, температура ночью будет +2…+4°С, днем +4…+6°С.

Прогноз погоды на 29 января по берегу Одесской области

В области ситуация более сложная: днем местами прогнозируют небольшой дождь, ночью и утром — гололед, особенно на севере региона. На дорогах возможен туман с видимостью 100–500 метров.

Объявлен первый уровень опасности

30 января синоптики прогнозируют умеренные осадки, иногда значительные. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью и утром возможен туман, налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет держаться в пределах 0…+5°С.

31 января погода изменится: ночью будет идти умеренный снег, днем небольшой. Температура снизится до 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 градусов мороза днем.

1–2 февраля сохранится небольшой снег. Ночью 1 февраля прогнозируют 10–15° мороза, 2 февраля — 13–18° ниже нуля, днем 4–9° мороза.

