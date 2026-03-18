"Это самый плохой фактор". Полковник ДШВ рассказал о главной проблеме мобилизованных

Базовая общевойсковая подготовка длится 51 день

Мобилизированные украинцы, попадающие в учебные центры Десантно-штурмовых войск, обычно находятся в подавленном состоянии. Большинство из них напуганы "страшилками" из соцсетей.

В каком состоянии мобилизованные попадают в учебные центры

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель начальника 199-го учебного центра ДШУ ВС Украины полковник Владимир Кобылянский: "Пока идет большая война, мобилизацию остановить невозможно": полковник ДШВ о страхах новобранцев и подготовке десантников

На данном этапе военнослужащие, которые попадают в учебный центр, к сожалению имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много негативной информации, что если он едет в учебный центр, потом в бригаду – он должен погибнуть. И это самый плохой фактор, — объяснил военный

По словам полковника, если мужчина проходит хотя бы две-три недели подготовки в учебном центре, его состояние меняется. Мобилизированный начинает понимать, что армия не тождественна смерти, а если он научится – то выживет.

Владимир Кобылянский

Что происходит с мобилизованными в первые дни в учебных центрах

По прибытии людей размещают в базовых лагерях. По словам Кобылянского, мобилизованныех обеспечивают всем необходимым для жизни и обучения.

Проблемных вопросов я не вижу. Постоянно подается горячая вода, питание трехразовое отлаженное – включая фрукты, сладости и т.д., а в холодное время курсанты обеспечивались чаем и бутербродами и в перерывах между занятиями в пунктах обогрева. С обеспечением формой одежды тоже проблем нет. Военные получают все – от одежды до средств защиты – на 100%, – рассказал полковник

Что такое Десантно-штурмовые войска (ДШВ)

Это отдельный высокомобильный род войск, предназначенный для быстрого развертывания, действий в тылу врага, штурмовых и антитеррористических операций. В состав ДШВ входят десантно-штурмовые, аэромобильные, воздушно-десантные, егерские и артиллерийские бригады.

Десантно-штурмовые войска отличаются высокой автономностью. Они способны действовать на сложных участках фронта и удерживать стратегические позиции.

