Між Україною та Росією розпочалося раптове "перемир'я"? Все, що відомо зараз

Інформацію слід поки що сприймати з обережністю

Між Україною та Росією нібито могло стартувати енергетичне перемир’я. Проте офіційно "стоп" на взаємні удари ніхто не підтверджував.

Інформацію про перемир’я поширив засновник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев. За його словами, енергетичне перемир’я, ймовірно, могло настати з сьогодні, 29 січня.

"Подивимось, як будуть виконувати", — додав Немічов.

Повідомлення Немичева

До свого посту військовий та політичний діяч також прикріпив скріншот повідомлення одного із z-блогерів, який також говорить про нібито старт перемир’я. Мовляв, до нього надходить інформація про те, що у ЗС Росії запроваджено заборону на вогневе ураження:

будь-яких об’єктів у Києві та Київській області;

будь-яких об’єктів інфраструктури по всій Україні.

При цьому пропагандист сам заявляє, що не впевнений у тому, чи ця інформація відповідає дійсності. Як з’ясував "Телеграф", z-воєнкор, на якого, зокрема посилається Немічов, є Володимиром Романовим, відомий своїми "зрадними" постами. Зокрема, восени він розповідав про м’ясні штурми ЗС РФ. До того ж, джерелом Романова є чиєсь анонімне повідомлення в Telegram. Все це поки що змушує ставитися до цієї інформації з великою часткою обережності.

Повідомлення Романова

Що кажуть інші джерела про "перемир’я"

Джерела українського видання "Фокус" у ЗСУ не змогли ні підтвердити, ні спростувати інфомаціо про нібито перемир’я.

"У Збройних силах на даний момент не мають жодної інформації щодо "енергетичного перемир’я" з РФ ", — джерела Фокусу.

Джерела Фокусу про перемир’я

Не зміг підтвердити цю інформацію і авторитетний український моніторинговий канал "Николаевский Ванек". Більше того, частково він її спростував, заявивши, посилаючись на власні джерела, що остаточного рішення щодо енергетичного перемир’я між Україною та Росією немає.

"З огляду на те, що мені відомо трохи більше про останні зустрічі та "договореності"… Будьте пильні. Обстріли вони припиняти не будуть, і навіть якщо їм дали якусь заборону зараз, на цьому етапі це поки що ненадовго" , — вважає автор каналу.

Однак, як пише український воєнкор Андрій Цаплієнко, посилаючись на повідомлення у ЗМІ, можливість енергетичного перемир’я нібито обговорювалася на переговорах в Абу-Дабі та неформальних контактах делегацій цього тижня.

"Однак зараз домовленості не можна вважати "фінальними", а їхнє практичне впровадження стане відомо найближчим часом", — додав Цаплієнко у повідомленні.

Висновок:

Підтвердження "перемир’я" поки немає, однак і спростування поки не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кулеба назвав головні умови для перемир’я.