Актриса из "Чернобыля" может стать лучшей в Голливуде. Кто такая Джесси Бакли, сыгравшая жену Шекспира

Ирландка уже получила награды BAFTA и SAG

Киномир замер в ожидании "Оскара 2026", но имя главных фаворитов, уже известно. За желанную золотую статуэтку соревнуются голливудские звезды в одних из главных категорий премии "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", а также "Лучшая женская роль" — фавориткой в этом году стала ирландка Джесси Бакли.

Актриса, чья игра в исторической драме "Гамнет" (Hamnet) покорила критиков по обе стороны океана, уверенно возглавляет прогнозы экспертов, пишет Us Weekly. Согласно прогнозам ведущих изданий и букмекеров, Бакли имеет крайне высокие шансы на победу, опережая таких конкуренток, как Эмма Стоун и Роуз Бирн. Детальнее о Джесси рассказывает "Телеграф".

Путь к славе из провинциального городка

После убедительных побед актрисы на премиях BAFTA и SAG (Гильдии киноактеров США) кинокритики практически единогласно называют ее главной претенденткой на золотую статуэтку. Фильм "Гамнет", снятый оскароносным режиссером Хлоей Чжао, стал настоящим бенефисом актрисы.

Джесси Бакли родилась в Килларни (графство Керри, Ирландия) в 1989 году. Она выросла в семье вокального коуча и с детства занималась музыкой, а в школьные годы играла в театральных постановках.

В 2008 году Бакли заняла второе место в британском телевизионном шоу талантов I’d Do Anything, целью которого был поиск исполнительницы роли Нэнси для возрожденного мюзикла "Оливер!". В 2013 году будущая знаменитость окончила престижную Королевскую академию драматического искусства (RADA).

Джесси Бакли в юности.

Свою карьеру Джесси начала на театральной сцене, в том числе выступая в театре "Глобус", а позже стала получать роли в телесериалах BBC — таких как "Война и мир" (2016) и "Табу" (2017).

В 2019 году она сыграла в мини-сериале "Чернобыль" от HBO Людмилу Игнатенко — супругу пожарного Василия Игнатенко, одного из первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Также широкую известность ей принесли роли в фильмах "Зверь", "Думаю, как все закончить" и "Злобные маленькие письма".

Оливия Колман и Джесси Бакли в фильме "Злобные маленькие письма"

О чем "Гамнет"

Действие фильма происходит в Англии XVI века. В центре истории — Агнес (Энн) Хэтэуэй, жена молодого драматурга Уильяма Шекспира (его роль исполнил Пол Мескал). По сюжету, семья переживает внезапную смерть своего 11-летнего сына Гамнета от чумы.

Фильм исследует разрушительную силу горя, то, как Агнес пытается справиться с утратой в Стратфорде, пока ее муж в Лондоне сублимирует эту боль в создание своей величайшей пьесы — "Гамлет".

Фильм исследует разрушительную силу горя, то, как Агнес пытается справиться с утратой в Стратфорде, пока ее муж в Лондоне сублимирует эту боль в создание своей величайшей пьесы — "Гамлет".