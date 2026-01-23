Бензиновые грелки, одежда с подогревом, кирпичи. Что продают в Украине, чтобы греться без света

Стоимость вещей может достигать почти 3 тысяч грн

Сейчас многие украинцы сталкиваются не только с отключениями света, но и с отсутствием отопления. Именно поэтому у сети появилось немало вещей, которые могут облегчить ситуацию.

"Телеграф" собрал самые рабочие девайсы, которые могут пригодиться при отключениях света и отопления. Заметим, что цена этих товаров разная: от 50 до 3 тысяч грн.

Что продают украинцы для тех, у кого нет отопления

Кирпич — это один из самых ходовых товаров, ведь имеет немалую эффективность и доступную цену. Купить один кирпич можно за 100 грн. Продавец уверяет, что он имеет высокую теплоотдачу, долговечный и не выделяет вредных веществ при нагревании, в том числе и на газовой плите.

В Украине продают кирпич для обогрева

Как именно использовать кирпич для отопления, рассказали в материале: "Обогреть квартиру без электричества поможет старый советский способ (фото, видео)".

Одеяло с подогревом. Его стоимость составляет 735 грн. Одеяло с подогревом USB имеет размер 160см*80 см. Его можно подключить к повербанку. Одеяло имеет 5 зон нагрева и 3 температурных режима: 35-60°С. Время работы от павербанка до 8 часов.

В Украине продают одеяло для обогрева

Жилет с подогревом. Он также работает от повербанка, но уже имеет 9 зон нагрева. Семь зон на спине и две спереди. Продавец уверяет, что прогрев равномерен. Предусмотрены 3 уровня подогрева: 25°С, 35°С, 45°С. Размеры от XL до 4XL.

В Украине продают жилетку для обогрева

Электрическая грелка. Стоит девайс около 600 грн. Работает от USB и павербанка. Размер: 50х30 см. Имеет автоматическое отключение после двух часов работы.

В Украине продают электрическую грелку

Жидкая свеча – это безопасный горючий гель на основе спирта или других компонентов, упакованный в герметичные саше. Его нужно засыпать в специальную емкость и поджечь. С помощью свечи можно отапливать комнаты небольшого размера, греть до 60 литров пищи и освещать комнату. Стоимость одной свечи 55 грн.

В Украине продают жидкую свечу

Каталитическая грелка для рук – многоразовое карманное устройство для обогрева, работающее на основе беспламенного окисления паров очищенного бензина (или спирта). Она выдает до 60°С, вес до 100 г. Стоимость 1450 грн за 1 штуку.

В Украине продают каталитическую грелку

Пиролизная печь-тресочница – компактное, обычно разборное производное устройство для приготовления пищи, для которого используют мелкие дрова (трески, ветки) в качестве топлива. Печь сделана из нержавеющей стали. Стоимость 600 грн/штука.

В Украине продают каталитическую пиролизную печь-тресочницу

Керосиновый обогреватель продают за 2 360 грн. Этот автономный обогреватель на керосине, подходит для подогрева еды и отопления комнаты. Имеет регулятор температуры, но при его использовании следует проветривать комнату.

В Украине продают керосиновый обогреватель

