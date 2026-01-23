Бензинові грілки, одяг з підігрівом, цеглини. Що продають в Україні, щоб грітися без світла

Вартість дрібничок може сягати майже 3 тисяч грн

Наразі чимало українців стикаються не тільки з відключеннями світла, а й з відсутністю опалення. Саме тому в мережі з'явилося чимало речей, які можуть полегшити ситуацію.

"Телеграф" зібрав найдієвіші дрібнички, які можуть стати в пригоді під час відключень світла та опалення. Зауважимо, що ціна цих товарів різна: від 50 до майже 3 тисяч грн.

Що продають українці для тих, у кого немає опалення

Цегла — це наразі один з найходовіших товарів, адже має чималу ефективність та доступну ціну. Купити одну цеглину можна за 100 грн. Продавець запевняє, що вона має високу тепловіддачу, довговічна і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні в тому числі і на газовій плиті.

Як саме використовувати цеглу для опалення, розповіли в матеріалі: "Обігріти квартиру без електрики допоможе старий радянський спосіб (фото, відео)".

Ковдра з підігрівом. Її вартість становить 735 грн. Ковдра з підігрівом USB має розмір 160см*80 см. Її можна підключити до повербанка. Ковдра має 5 зон нагріву і 3 температурні режими: 35-60°С. Час роботи від павербанка до 8 годин.

Жилет з підігрівом. Він також працює від повербанка, але має вже 9 зон нагрівання. Сім зон на спині і дві спереду. Продавець запевняє, що прогрівання рівномірне. Передбачено 3 рівні підігріву: 25°С, 35°С, 45°С. Розміри від XL до 4XL.

Електрична грілка. Коштує девайс майже 600 грн. Працює від USB та павербанка. Розмір: 50х30 см. Має автоматичне вимикання після двох годин роботи.

Рідка свічка — це безпечний горючий гель на основі спирту або інших компонентів, упакований у герметичні саше. Його треба засипати у спеціальну ємність та підпалити. Зазначається, що з допомогою свічки можна опалювати кімнати невеликого розміру, гріти до 60 літрів їжі та освітлювати кімнату. Вартість однієї свічки 55 грн.

Каталітична грілка для рук — багаторазовий кишеньковий пристрій для обігріву, що працює на основі безполуменевого окислення парів очищеного бензину (або спирту). Вона видає до 60 °С, вага до 100 г. Вартість 1450 грн за 1 штуку.

Піролізна піч-трісочниця — компактний, зазвичай розбірний похідний пристрій для приготування їжі, що використовує дрібні дрова (тріски, гілки) як паливо. Піч зроблена з нержавіючої сталі. Вартість 600 грн штука.

Гасовий обігрівач продають за 2 360 грн. Цей автономний обігрівач на гасі пдходить для підігріву їжі та опалення кімнати. Має регулятор температри, але під час його використання слід провітрювати кімнату.

