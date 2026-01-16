Не все дома с электроотоплением будут со светом: кого не коснутся нововведения

Эксперт Ненно объяснила инициативу министра энергетики Шмыгаля

Инициатива министра энергетики Дениса Шмыгаля, чтобы дома с электрическим отоплением не выключали во время отключений коснется не всех. Ведь вряд ли частный сектор, а в некоторых случаях целые районы будут иметь электричество.

Об этом Кристина Ненно, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказала "Телеграфу" в материале "Некоторым домам не будут выключать свет вообще? Эксперт объяснила заявление правительства".

Что нужно знать:

Многие частные дома имеют электрические котлы, которые без света не работают

Мощности страны не позволяют давать свет им всем

Вероятнее инициатива Шмыгаля коснется именно многоэтажек в больших городах

По словам Ненно, слова министра энергетики можно трактовать по-разному, и так, будто все дома с электроотоплением будут без отключений. Но пока страна не имеет таких ресурсов, поскольку речь идет о тысячах домохозяйств.

В большинстве городов частные сектора имеют электрические коты, и отключения бьют по их отоплению. Однако эти дома имеют и альтернативные источники тепла. Скорее всего, по мнению эксперта, многоэтажные дома останутся включенными, а частный сектор в таких городах или поселках будут выключать, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

"Почему? В частном секторе больше вариаций с приготовлением пищи и обогревом. Почти нет частных домов без камина или дополнительной печи для дров. Плюс есть возможность поставить генератор. Почти все, кто имеет финансовую способность, купили генератор еще в 2023 году", — говорит Ненно.

Она добавляет, что в западных регионах – Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях – там отключения света очень частые из-за погодных условий. Налипание мокрого снега, обрывы кабелей. Даже летом Карпаты бывают без электричества из-за повреждения сети. Поэтому там уже все осведомлены, и это не связано с военными действиями. В домах есть дрова и альтернативные источники света.

