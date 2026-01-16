Не всі будинки з електроопаленням будуть зі світлом: кого не торкнуться нововведення

Експертка Ненно пояснила ініціативу міністра енергетики Шмигаля

Ініціатива міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб будинки з електричним опаленням не вимикали під час відключень торкнеться не усіх. Адже навряд чи приватний сектор, а в деяких випадках цілі райони, матимуть електрику.

Про це Кристина Ненно, експерт у сфері житлово-комунального господарства, розповіла "Телеграфу" у матеріалі "Деяким будинкам не вимикатимуть світло взагалі? Експертка пояснила заяву уряду".

Що треба знати:

Чимало приватних будинків мають електричні котли, які без світла не працюють

Потужності країни не дозволяють давати світло їм усім

Ймовірніше ініціатива Шмигаля торкнеться саме багатоповерхівок у великих містах

За словами Ненно, слова міністра енергетики можна трактувати по-різному, і так, наче усі будинки з електроопаленням будуть без відключень. Але наразі країна не має таких ресурсів, бо тут йдеться про тисячі домогосподарств.

У більшості міст приватні сектори мають електричні коти, і відключення добряче б'ють по їх опаленню. Однак ці ж будинки мають й альтернативні джерела тепла. Ймовірніше, на думку експертки, багатоповерхові будинки залишаться ввімкненими, а приватний сектор у таких містах чи селищах вимикатимуть, щоб зменшити навантаження на систему.

"Чому? У приватному секторі більше варіацій із приготуванням їжі та обігрівом. Майже немає приватних будинків без каміна чи додаткової печі для дров. Плюс є можливість поставити генератор. Майже всі, хто має фінансову спроможність, купили генератор ще у 2023 році", — каже Ненно.

Вона додає, що у західних регіонах — Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях — там відключення світла дуже часті через погодні умови. Налипання мокрого снігу, обриви кабелів. Навіть влітку Карпати бувають без електрики через пошкодження мережі. Тому там уже всі обізнані, і це не пов'язано з військовими діями. У будинках є дрова та альтернативні джерела живлення.

