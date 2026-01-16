Энергосистема на грани коллапса, а в Киеве новая беда: какие экстренные меры вводит правительство

Власти ввели чрезвычайный режим

Энергосистема Украины переживает самый тяжелый кризис за последние 20 лет. Постоянные российские обстрелы в сочетании с аномальными морозами поставили страну на грань коллапса — миллионы людей остались без света и тепла, а в Киеве к этому добавилась новая беда: массово рвутся трубы отопления из-за того, что коммунальщики не успели слить воду перед морозами.

Что нужно знать:

Чрезвычайная ситуация в энергетике действует по всей стране

Правительство создало два круглосуточных штаба реагирования

Ослаблен комендантский час для доступа к пунктам незламности

В ответ на критическую ситуацию правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике и приняло пакет срочных мер. Об этом сообщили вице-премьер Юлия Свириденко и первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмигаль. "Телеграф" рассказывает подробнее, какие именно меры приняли или планируют принять власти, чтобы стабилизировать ситуацию.

Координация через штабы

Денис Шмигаль получил полномочия руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Заработали два штаба – общегосударственный и отдельный для Киева и Киевщины. Они координируют действия энергетиков, коммунальщиков, спасателей, местных властей и центральных органов в круглосуточном режиме.

Первые заседания обоих штабов уже прошли. К работе присоединились представители Минэнерго, Минвосстановления, МВД, ГСЧС и ключевых энергетических компаний. Шмигаль подчеркнул, что все решения должны реализовываться очень быстро.

Комендантский час: новые правила

Правительство разрешило людям свободно передвигаться во время комендантского часа без пропусков. Граждане смогут добраться до пунктов незламности и пунктов обогрева, пользоваться частным транспортом. Развлекательные заведения под это послабление не подпадают.

Будет действовать подход, как во время воздушной тревоги. Силы безопасности обеспечат контроль и публичный порядок. Комиссия ТЭБ и ЧС определит территории, где будут действовать эти послабления.

Зимние каникулы и дистанционное обучение

Минобразования и КГГА должны продлить зимние каникулы в столице до 1 февраля 2026 года. Решение не касается детских садов. В других регионах образовательные учреждения могут перейти на дистанционное обучение или продлить каникулы — в зависимости от ситуации.

Пункты незламности и резервы

По всей стране развернуто более 10 тысяч пунктов несокрушимости, из них в Киеве — более 1200. За сутки появятся дополнительные пункты на период сложных погодных условий. Есть резерв еще на 3300 дополнительных локаций. В пунктах организуют питание.

Минразвития, МВД, ГСЧС и военные администрации должны ежедневно контролировать их работу – укомплектованность, наличие генераторов, связи, горючего. О состоянии и проблемах правительство информируют ежедневно.

Упрощение подключения генераторов

Отдельное внимание – упрощение подключения резервной генерации. Минэнерго получило поручение максимально ускорить процедуры для когенерационных установок, модульных котельных и газовых генераторов, сообщил Денис Шмигаль. Теперь на каждый этап – рассмотрение проекта, получение технических условий, опломбирование счетчика – отводят всего два дня вместо недель.

Есть ситуации, когда оборудование привезено, но из-за технических задержек и неготовности документации его установка затягивается. Это совершенно недопустимо. Будет персональная ответственность, заявил Шмигаль.

Перераспределение резервного оборудования

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и резервном оборудовании по регионам. Технику перераспределяют туда, где она больше всего нужна — для объектов жизнеобеспечения. В Киев уже направляются дополнительные когенерационные установки.

Окно для бизнеса

Для бизнеса, желающего установить генераторы, запустили специальное окно обращений на платформе pulse.gov.ua. Там предприниматели могут задать вопрос о подключении когенерационных модулей, систем хранения энергии и другого оборудования.

Импорт электроэнергии

Правительство создает возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии для государственных компаний и для бизнеса. Максимальная мощность для импорта составляет 2,3 гигаватта. Укрзализныце, Нафтогазу и Укроборонпрому поручили срочно закупить импортируемую электроэнергию в объемах не менее 50% от собственного потребления.

Экономия электроэнергии

Все областные и Киевская городские военные администрации должны за сутки сократить потребление электроэнергии. Это касается наружного освещения построек, подсветки рекламы и избыточного уличного освещения. Шмигаль отдельно обратился к бизнесу с просьбой выключить наружную рекламу – экраны и энергоемкие конструкции.

Защита энергообъектов и приоритеты

В координации с Силами обороны принимаются меры по усилению защиты энергетических объектов. Более 50 миллиардов гривен выделено на работы по защите энергетической инфраструктуры. Приоритет в электро- и теплоснабжении оказали больницам, школам и другим критически важным для жизни и обороны объектам.

Кто работает над стабилизацией

Круглосуточно работает линия 112 для приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Более 15 тысяч энергетиков сейчас заняты в ремонтах и восстановлении, еще десятки тысяч спасателей, коммунальщиков и полицейских работают без выходных.

Первый замминистра энергетики Артем Некрасов сообщил, что минувшей ночью Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. Утром без электричества остались потребители в Запорожской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация — в столичном регионе, где операторы используют сетевые ограничения вместо графиков почасовых отключений.

По словам Шмыгаля, Россия делает ставку на энергетический террор, но Украина реагирует в соответствии с угрозами.

Большое спасибо энергетикам, тепловикам, коммунальщикам, спасателям, полицейским, которые в чрезвычайно сложных условиях дают поддержку и результат, подчеркнул Денис Шмигаль.

