В Києві можуть виселити частину людей з будинків через відсутність тепла: кого це стосується

У столиці є будинки у критичному стані

В Києві дедалі погіршується ситуація з електропостачанням та опаленням — частину людей можуть виселити з будинків. Це відбудеться, якщо найближчим часом не відновити надання цих комунальних послуг.

Що потрібно знати:

Йдеться про будинки у критичному стані, де складно повернути тепло та світло

Точну кількість таких будинків не розголошують

Через сильні морози в будинках рвуться труби, де не встигли злити воду

Загалом у столиці проблеми з теплом мають близько 500 будинків

Про це розповіла депутатка Київради Марина Порошенко. Вона повідомила, що попри всі зусилля з ліквідації наслідків обстрілів є певна кількість будинків, які знаходяться в критичному стані і де найважче відновити тепло та електропостачання. Кількість будинків вона не назвала, наголосивши, що це закрита інформація.

Відомі приблизні терміни відновлення подачі тепла та електрики, але якщо цього не станеться — доведеться виселяти людей з будинків. Через сильні морози в будинках почало розривати труби, там де не встигли злити воду з системи опалення. За оцінками експертів, подібна ситуація може відстрочити повернення опалення в будинках на тижні.

Загалом в столиці проблеми з опаленням мають півтисячі будинків, проте здебільшого вони пов'язані з роботою насосів. Ситуація може покращитися за кілька днів, за умови, якщо не буде нових атак на енергосистему Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в КМДА спростували можливий "вибух" мереж через морози та відключення електроенергії. Про евакуацію поки не йдеться, наголошують чиновники, однак потрібно скоротити споживання.