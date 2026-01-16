В Києві можуть виселити частину людей з будинків через відсутність тепла: кого це стосується
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У столиці є будинки у критичному стані
В Києві дедалі погіршується ситуація з електропостачанням та опаленням — частину людей можуть виселити з будинків. Це відбудеться, якщо найближчим часом не відновити надання цих комунальних послуг.
Що потрібно знати:
- Йдеться про будинки у критичному стані, де складно повернути тепло та світло
- Точну кількість таких будинків не розголошують
- Через сильні морози в будинках рвуться труби, де не встигли злити воду
- Загалом у столиці проблеми з теплом мають близько 500 будинків
Про це розповіла депутатка Київради Марина Порошенко. Вона повідомила, що попри всі зусилля з ліквідації наслідків обстрілів є певна кількість будинків, які знаходяться в критичному стані і де найважче відновити тепло та електропостачання. Кількість будинків вона не назвала, наголосивши, що це закрита інформація.
Відомі приблизні терміни відновлення подачі тепла та електрики, але якщо цього не станеться — доведеться виселяти людей з будинків. Через сильні морози в будинках почало розривати труби, там де не встигли злити воду з системи опалення. За оцінками експертів, подібна ситуація може відстрочити повернення опалення в будинках на тижні.
Загалом в столиці проблеми з опаленням мають півтисячі будинків, проте здебільшого вони пов'язані з роботою насосів. Ситуація може покращитися за кілька днів, за умови, якщо не буде нових атак на енергосистему Києва.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в КМДА спростували можливий "вибух" мереж через морози та відключення електроенергії. Про евакуацію поки не йдеться, наголошують чиновники, однак потрібно скоротити споживання.