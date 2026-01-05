Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Кацуба снова проиграл суд: идея с полиграфом провалилась

Бывший заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба проиграл очередной суд. Он пытался отменить соглашение, которое заключил с Генпрокуратурой еще в 2017 году. Тогда топ -менеджер "Нафтогаза" раскаялся в хищении средств компании, вернул в бюджет 100 млн грн, пообещал "сдать" подельников и спасся от тюрьмы.

А уже в 2025-м Кацуба со своими адвокатами заявил, что необходимо пересмотреть решение по "нововыявленным обстоятельствам" – результатам прохождения полиграфа. Чтобы вернуть 100 млн грн, представители бывшего чиновника "Нафтогаза" в суде рассказали, что на "детекторе лжи" ему задали вопрос о добровольности подписания соглашения о признании виновности.

Однако, Шевченковский районный суд Киева Александру Кацубе отказал. Приговор , в котором его по результатам заключенного соглашения признали виновным в организации преступной группировки и хищении имущества "Нафтогаза", остается в силе.

Кацуба и полиграф

Шевченковский районный суд Киева 1 января 2026 года опубликовал постановление в производстве № 1-о/761/13/2025. Как говорится в документе, Александр Кацуба потребовал отменить его сделку со следствием. "В ходе досудебного расследования Александр Кацуба с целью заключения соглашения дал заведомо ложные показания относительно себя и третьих лиц", – заявил адвокат в суде.

Чтобы подтвердить это заявление, в суде показали результаты "специального психофизиологического обследования на контактном полиграфе". Судя по материалам дела, на полиграфе не спрашивали у Кацубы, действительно ли он участвовал в схемах и разворовывал средства "Нафтогаза". Вместо этого узнали, добровольно ли он согласился на сделку со следствием. Кацуба на полиграфе говорил, что это не было добровольным решением.

Решение суда. Фото Скриншот

При этом именно это соглашение фактически спасло его от тюрьмы. Еще в 2017-м в суде спрашивали у Кацубы, является ли добровольным заключение соглашения. Тогда бывший чиновник "Нафтогаза" вроде бы искренне раскаялся в своих преступлениях, вернул 100 млн грн, обещал рассказать о преступлениях своих сообщников.

Александр Кацуба. Фото Facebook

Бывший замглавы "Нафтогаза" Юрий Геннадиев, также подозреваемый по этому делу, застрелился. Именно его в своих показаниях Кацуба и обвинил в преступлениях. Сам Кацуба после утверждения соглашения вышел на свободу.

Так, в рамках этого соглашения Кацубе назначили наказание в виде 1 года и 5 месяцев тюрьмы. Это позволило ему выйти на свободу, потому что засчитали период, когда он находился под арестом во время досудебного расследования.

Почему Кацуба только в 2025-м, спустя восемь лет после заключения соглашения со следствием, решил пройти полиграф – загадка. Ранее он пытался подавать апелляцию, однако ему отказали, потому что уже истек срок.

Теперь Кацуба пытался восстановить сроки, потому что якобы "обнаружены новые обстоятельства". И эти новые обстоятельства – результаты прохождения полиграфа. При этом, обычно результаты прохождения полиграфа в суде расцениваются как одна из составляющих доказательной базы. Все доказательства оцениваются в совокупности. Результаты полиграфа могут быть неточными, они зависят и от того, как были заданы вопросы, и от того, как эти вопросы понял проходивший полиграф.

В чем Кацуба раскаялся в суде в 2017-м

"Вышки Бойко" (3,2 млрд грн убытков). В ходе работы Юрия Бойко в Министерстве энергетики "Черноморнефтегаз" закупил буровую платформу не у производителя, а через посредника – компанию Highway investment prosseccing llp. Судебно-экономическая экспертиза показала, что этой компании переплатили 3,2 млрд. грн.

По версии следствия, именно Кацуба, как заместитель председателя правления "Черноморнефтегаз", провернул эту схему, он лично подписывал часть документов. При этом в процедурах были допущены грубые нарушения. К примеру, в "Вестнике госзакупок" объявили тендер, в котором указано только наименование предмета закупки "Платформы морские".

Бензин Курченко. Кацуба по версии следствия спланировал присвоение 5,55 млрд грн через вывод средств на счета подконтрольных компаний. Для этого с ООО "ГазУкраина-2020" Сергея Курченко заключили соглашение о закупке 70 тысяч тонн бензина в месяц в течение 2012-2013 годов с условием 100-процентной предоплаты якобы с целью насыщения топливного рынка.

"Нафтогаз" перечислил на счета "Газа Украины" 449,96 млн грн, которые отправили на счета подконтрольных компаний. Фактически же бензин не поставили.

Александр Кацуба. Фото Facebook

Кацуба не являлся главным организатором схемы. Без внимания правоохранителей остались его — на тот момент — влиятельные родственники. Должность замглавы "Нафтогаза" Александр "получил" от своего брата Сергея. Сергей Кацуба стал нардепом от "Партии регионов", поэтому больше не мог работать в государственной компании. Нардепом от Партии регионов был и отец братьев – Владимир.

Подробнее о состоянии семьи Кацуб и какие компании с ними связаны, читайте в следующих публикациях "Телеграфа".