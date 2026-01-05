Колишній топ-менеджер "Нафтогазу" Кацуба знову програв суд: ідея з поліграфом провалилась

Колишній заступник голови "Нафтогазу" Александр (в документах зазначено саме таке написання ім’я) Кацуба програв черговий суд. Він намагався скасувати угоду, яку уклав з Генпрокуратурою ще в 2017-му. Тоді топменеджер "Нафтогазу" розкаявся в розкрадання коштів компанії, повернув в бюджет 100 млн грн, пообіцяв "здати" спільників і врятувався від в’язниці.

А вже в 2025-му Кацуба зі своїми адвокатами заявив, що необхідно переглянути рішення через "нововиявлені обставини" – результати проходження поліграфа. Щоб повернути 100 млн грн, представники колишнього посадовця "Нафтогазу" в суді розповіли, що на "детекторі брехні" йому поставили питання щодо добровільності підписання угоди про визнання винуватості.

Однак Шевченківський районний суд Києва Александру Кацубі відмовив. Вирок, в якому його за результатами заключеної угоди визнали винним в організації злочинного угрупування та розкрадання майна "Нафтогазу", залишається в силі.

Кацуба та поліграф

Шевченківський районний суд Києва 1 січня 2026-го опублікував ухвалу в провадженні № 1-о/761/13/2025. Як йдеться в документі, Александр Кацуба вимагав скасувати його угоду зі слідством. "Під час досудового розслідування Александр Кацуба з метою укладення угоди дав завідомо неправдиві показання щодо себе і третіх осіб", – заявив адвокат в суді.

Щоб підтвердити цю заяву, в суді показали результати "спеціального психофізіологічного обстеження на контактному поліграфі". Судячи з матеріалів справи, на поліграфі не питали у Кацуби, чи він дійсно брав участь в схемах та розкрадав кошти "Нафтогазу". Замість того дізнались, чи добровільно він погодився на угоду зі слідством. Кацуба на поліграфі казав, що це не було добровільним рішенням.

Рішення суду. Фото Скріншот

При тому саме ця угода фактично врятувала його від в'язниці. Ще в 2017-му в суді питали у Кацуби, чи є добровільним укладання угоди. Тоді колишній посадовець "Нафтогазу" начебто щиро розкаявся в своїх злочинах, повернув 100 млн грн, обіцяв розповісти про злочини своїх спільників.

Олександр Кацуба. Фото Facebook

Колишній заступник голови "Нафтогазу" Юрій Геннадієв, який також був підозрюваним по цій справі, застрелився. Саме його в своїх показах Кацуба і звинуватив в злочинах. Сам Кацуба після затвердження угоди вийшов на свободу.

Так, в межах цієї угоди Кацубу призначили покарання у вигляді 1 року та 5 місяців в’язниці. Це дозволило йому вийти на свободу, бо зарахували період, коли він знаходився під арештом під час досудового розслідування.

Чому Кацуба лише в 2025-му, через вісім років після укладення угоди зі слідством, вирішив пройти поліграф – загадка. Раніше він намагався подавати апеляцію, однак йому відмовили, бо вже закінчились терміни.

Тепер Кацуба намагався поновити терміни, бо начебто "виявлено нові обставини". І ці нові обставини – результати проходження поліграфа. При тому зазвичай результати проходження поліграфа в суді розцінюються як одна зі складовою доказовою базою. А всі докази оцінюється в сукупності. Результати поліграфа можуть бути неточними, вони залежать і від того, як були поставлені питання, і від того, як ці питання зрозумів той, хто проходив поліграф.

В чому Кацуба розкаявся в суді в 2017-му

"Вишки Бойка" (3,2 млрд грн збитків). Під час роботи Юрія Бойка в Міністерстві енергетики "Чорноморнафтогаз" закупив бурову платформу не у виробника, а через посередника – компанію Highway investment prosseccing llp. Судово-економічна експертиза показала, що цій компанії переплатили 3,2 млрд грн.

За версією слідства, саме Кацуба як заступник голови правління "Чорноморнафтогаз" провернув цю схему, він особисто підписував частину документів. При тому в процедурах були допущені грубі порушення. Наприклад, у "Віснику держзакупівель" оголосили тендер, в якому вказано лише найменування предмета закупівлі "Платформи морські".

Бензин Курченка. Кацуба за версією слідства спланував привласнення 5,55 млрд грн через виведення коштів на рахунки підконтрольних компаній. Для цього з ТОВ "ГазУкраїна-2020" Сергія Курченка уклали угоду про закупівлю 70 тисяч тонн бензину у місяць протягом 2012-2013 років з умовою 100-відсоткової передоплати нібито з метою насичення паливного ринку.

"Нафтогаз" перерахував на рахунки "Газу України" 449,96 млн грн, які відправили на рахунки підконтрольних компаній. Фактично ж бензин не поставили.

Олександр Кацуба. Фото Facebook

Кацуба не був головним організатором схеми. Поза увагою правоохоронців залишились його — на той момент — впливові родичі. Посаду заступника голови "Нафтогазу" Александр "отримав" від свого брата Сергія. Сергій Кацуба став нардепом від "Партії регіонів", тож більше не міг працювати в державній компанії. Нардепом від Партії регіонів також був і батько братів – Володимир.

Детальніше про статки родини Кацуб і які компанії з ними пов’язані, читайте в наступних публікаціях "Телеграфу".