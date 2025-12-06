Европа понимает, а Трамп – нет. Чем обернется поражение Украины в войне с Россией

В случае победы над Украиной, Россия получит возможность стать гегемоном Европе

Глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что победа России над Украиной, подставит Европу под удар агрессора. Поэтому боевой опыт Украины должен быть востребован в НАТО и ее вступление в Альянс должно произойти как можно скорее.

Что нужно знать:

Украина имеет успешный опыт противостояния России

Украинская армия, доказала свою состоятельность в боях с оккупационными войсками

Страны НАТО должны быть заинтересованы, чтобы Украина стала членом Альянса

"Украина существенно усилит НАТО, ведь является единственной страной и единственной армией, которая реально противостоит российской армии. Это единственная сила, сдерживающая Россию на поле боя", — сказал Мережко.

По его словам, весьма показательным был инцидент, когда из 19 залетевших в Польшу российских беспилотников, летчикам НАТО удалось сбить лишь 4. А по Украине россияне запускают сотни дронов, чуть ли не каждую ночь.

Александр Мережко

Он отметил, что европейцы хорошо понимают ситуацию с амбициями РФ. А вот президент США Дональд Трамп этого не осознает.

"Если Россия подчинит Украину, она получит колоссальные ресурсы и геополитическое преимущество, которое позволит ей восстановить гегемонию на континенте. Вся Европа окажется под постоянной угрозой, а Россия укрепит себя как империя. Это фактически возвращение к логике Холодной войны, только с новой империей. Европейцы это видят, а Трамп — пока нет", — констатировал Мережко.

