На Новый год ожидается самый сильный холод. Где в Украине выпадет снег и ударят морозы 1 января

Небольшой снег ожидается в большинстве областей

Украинцев на Новый год ожидает холодная и местами снежная погода. Практически во всех областях прогнозируют ночные и дневные морозы. Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Где в Украине ударят сильные морозы на Новый год

Северные циклоны принесли в Украину похолодание и снег, поэтому конец 2025 года получится морозным. Холоднее всего будет в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

По словам синоптика, в большинстве областей столбики термометра упадут до -8…-13 градусов, а дневная температура составит -2…-7 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 31 декабря, по всей территории Украины ожидается небольшой снег. Теплее всего будет в южных областях (0…-3 градуса) в дневное время, а температура в среднем по стране составит -2…- 5 градусов.

Погода в Украине 31 декабря, Фото: скриншот

В четверг, 1 января, ударят сильные морозы. Холоднее всего ночью будет в центральных и западных областях Украины (-10…-12 градусов), а днем — в восточно-центральной части страны (-6…-9 градусов).

Погода в Украине 1 января, Фото: скриншот

На сайте Ventusky 1 января прогнозируют облачную погоду в Украине, без существенных осадков. В Киеве средняя температура воздуха составит -9 градусов. Небольшой снег выпадет 2 января.

Погода в Киеве 1 января, Фото: скриншот

