"Голосовали" за деньги в Раде: кому из нардепов НАБУ вручило подозрения

Фигуранты наладили схему поощрения своих коллег за "правильные" голосования

В понедельник, 29 декабря, НАБУ и САП сообщили о подозрении народным депутатам, обвиняемым в участии в организованной преступной группе в Верховной Раде Украины. Все они входят в состав фракции "Слуга народа".

Эти нардепы "стимулировали" своих коллег голосовать так, как нужно посредством дополнительных денежных выплат. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации голосований "координаторы" посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в мессенджере WhatsApp. После этого они передавали коллегам деньги.

Также указано, что среди подозреваемых – пятеро народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании мер пресечения. В то же время НАБУ официально не обнародовало имена подозреваемых.

Какие суммы фигурируют в деле

В свою очередь САП раскрыла некоторые детали дела о взятках в ВРУ. По оценкам правоохранителей, суммы за голосование составляли от 2 до 20 тысяч долларов США.

По данным прокуратуры, организованная группа действовала, по меньшей мере, с 2021 года. Ее участники получали деньги за поддержку или блокирование законопроектов, а также за обязательное присутствие в сессионном зале в день голосования. Деятельность координировал один из народных депутатов, отвечавший за сбор, распределение и передачу средств.

"Сумма неправомерной выгоды определялась так называемым "показателем эффективности голосований" — в зависимости от количества поддержанных решений и дисциплины депутата. Размер выплат колебался от 2 до 20 тысяч долларов. С сентября по ноябрь 2022 года речь шла как минимум о 2 тысячах долларов, а с августа 2025 года — уже от 5 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Более того, следствие также зафиксировало, что с ноября по декабрь текущего года один из нардепов получил не менее 145 тысяч долларов для дальнейшего распределения между другими участниками группы. Как правило, деньги передавали каждый четверг в начале следующего месяца — по итогам "работы" за предыдущий период.

Кто из нардепов мог получить подозрения

Издания ZN.ua и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщили, что по статье о получении неправомерной выгоды сообщили о подозрении по меньшей мере четырем народным избранникам. По данным медиа, подозрения получили народные депутаты от "Слуги народа" – Ольга Савченко, Игорь Негулевский, Евгений Пивоваров, а также входящий в близкое окружение президента Владимира Зеленского Юрий Кисель.

По данным СМИ, подозрения получили Юрий Кисель, Игорь Негулевский, Евгений Пивоваров и Ольга Савченко. Коллаж РадиоСвобода

Издание LB.ua также сообщало о подозрении Юрию Киселю. Он является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и председателем Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Анне Скороход, которую посетило с обыском НАБУ.