Нардепы за взятки голосовали в Раде, заявляют в НАБУ: кто может быть причастен

Одним из фигурантом операции Бюро может стать актер "Квартала"

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило организованную преступную группу, в которую входили действующие нардепы Украины. В настоящее время якобы проходят обыски в помещении Комитета Рады по транспорту.

Что нужно знать:

В НАБУ рассказали о результатах новой операции, коснувшейся Верховной Рады

Участники преступной группировки получали деньги за голосование в ВР

СМИ пишут, что обыски проходят у депутата Киселя и Юзика из "Квартала"

Как сообщили в НАБУ, в результате операции была обнаружена преступная группировка. В него входили действующие нардепы.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Больше подробностей в НАБУ не сообщили, добавив, что детали операции будут опубликованы впоследствии.

СМИ утверждают, ссылаясь на собственные источники, что НАБУ якобы проводит обыск у народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова, Юзика из "Квартала".

Юрий Кисель. Фото: открытые источники

Юрий Корявченков, Юзик. Фото: открытые источники

В то же время нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что в настоящее время детективы Бюро проводят обыск в помещении Комитета Рады по транспорту. Официально эту информацию не подтверждали.

Он также подчеркнул, что вскоре студия "95 Квартал" может потерять еще одну звезду. Ведь за совладельцем Тимуром Миндичем, который в розыске, якобы может пойти и еще кое-кто.

"Я бы даже сказал — одна из Больших звезд!" – пишет Гончаренко.

Сообщение Гончаренко об обысках НАБУ и "потере" Квартала. Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что таможня подтвердила, что никто не расследует происхождение $4 млн по делу Миндича.