"Голосували" за гроші у Раді: кому з нардепів НАБУ вручило підозри

Фігуранти налагодили схему заохочення своїх колег до "правильних" голосувань

В понеділок, 29 грудня, НАБУ та САП повідомили про підозру народним депутатам, яких звинувачують в участі в організованій злочинній групі у Верховній Раді України. Всі вони входять до складу фракції "Слуга народу".

Ці нардепи "стимулювали" своїх колег голосувати так, як потрібно за допомогою додаткових грошових виплат. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один з народних депутатів", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що для організації голосувань "координатори" надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в месенджері WhatsApp. Після цього вони передавали колегам гроші.

Також вказано, що серед підозрюваних — п'ятеро народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Водночас, НАБУ офіційно не оприлюднило імена підозрюваних.

Які суми фігурують у справі

Своєю чергою САП розкрила деякі деталі справи про хабарі у ВРУ. За оцінками правоохоронців, суми за голосування складали від 2 до 20 тисяч доларів США.

За даними прокуратури, організована група діяла щонайменше з 2021 року. Її учасники отримували гроші за підтримку або блокування законопроєктів, а також за обов’язкову присутність у сесійній залі в день голосування. Діяльність координував один з народних депутатів, який відповідав за збір, розподіл і передачу коштів.

"Сума неправомірної вигоди визначалася так званим "показником ефективності голосувань" — залежно від кількості підтриманих рішень і дисципліни депутата. Розмір виплат коливався від 2 до 20 тисяч доларів США. З вересня по листопад 2022 року йшлося щонайменше про 2 тисячі доларів, а з серпня 2025 року — вже від 5 тисяч доларів США", — йдеться в повідомленні.

Більше того, слідство також зафіксувало, що з листопада по грудень поточного року один з нардепів отримав не менше 145 тисяч доларів США для подальшого розподілу між іншими учасниками групи. Як правило, гроші передавали щочетверга на початку наступного місяця — за підсумками "роботи" за попередній період.

Хто з нардепів міг отримати підозри

Видання ZN.ua та "Українська правда", з посиланням на власні джерела повідомили, що за статтею про отримання неправомірної вигоди повідомили про підозру щонайменше чотирьом народним обранцям. За даними медіа, підозри отримали народні депутати від "Слуги народу" – Ольга Савченко, Ігорь Негулевський, Євген Пивоваров, а також Юрій Кісєль, який входить до близького оточення президента Володимира Зеленського.

За даними ЗМІ підозри отримали Юрій Кісєль, Ігор Негулевський, Євген Пивоваров та Ольга Савченко. Колаж РадіоСвобода

Видання LB.ua також повідомляло про підозру Юрію Кісєлю. Він є заступником голови фракції "Слуга народу" та головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту.

